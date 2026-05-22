Faitelson recalca lo ‘vivo’ que es Efraín Juárez al cargar contra Cruz Azul

Tras el 0-0 en la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX, Efraín Juárez cargó contra las ayudas del arbitraje que ha tenido Cruz Azul para estar en la disputa por el título, por lo que el periodista David Faitelson consideró que el técnico de los Pumas llevó la conversación a dónde quiso y no explicó el por qué su equipo fue tan precavido.

¿Quién para campeón del Clausura 2026 de la Liga MX? Pumas Cruz Azul Votar TOTAL:

“Efraín Juárez lleva, otra vez, la conversación a donde él quiere que vaya. Acusa a Cruz Azul de quejarse del arbitraje y asegura que han sido beneficiados en toda la liguilla. Lo que tendría que explicar el entrenador de Pumas por qué su equipo fue tan precavido esta noche…”, publicó David Faitelson en redes sociales.

Efraín Juárez aseguró que Cruz Azul ha sido ayudado por el arbitraje Mexsport

Cruz Azul terminó el partido con 60.8 por ciento de posesión del balón, con 24 tiros realizados por cuatro de Pumas. Keylor Navas finalizó con cuatro salvadas.

David Faitelson reiteró que las palabras de Efraín Juárez calentaron el partido de vuelta de la final del próximo domingo, pero ahora espera que sus Pumas salgan a ganar. Asimismo, recordó que fue el cuadro universitario el que pidió cambiar a un árbitro y lo dicho por el técnico en la conferencia de prensa, es una cortina de humo.

Para David Faitelson, Efraín Juárez no explicó el por qué Pumas fue tan precavido Mexsport

“Inteligente, vivo. Efraín Juárez distrae la atención y carga contra Cruz Azul y el arbitraje. ¿No fue Pumas el que “vetó” a un árbitro para las semifinales? Todo ello, insisto, una ‘cortina de humo’ para no explicar la impresentable postura de su equipo esta noche…”, apuntó.

La ida de final del Clausura 2026 de la Liga MX, finalizó con cuatro amonestados, dos por equipo: Jeremy Márquez, Amaury García, Álvaro Angulo y Pedro Vite.

Faitelson recordó que Pumas fue el primero en vetar a un árbitro Mexsport

¿DÓNDE VER EL PUMAS VS CRUZ AZUL, VUELTA DE LA FINAL DEL CLAUSURA 2026?

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