Renata Zarazúa ya tiene rival para Roland Garros 2026 y $87,000 euros asegurados

A menos de un cambio de última hora, Renata Zarazúa jugará la Primera Ronda de Roland Garros 2026 este lunes 25 de mayo frente a la rusa Diana Shnaider, preclasificada 25; la mexicana buscará repetir la historia de 2020 y volver a imponerse en el Grand Slam.

La mexicana de 28 años está a unas cuantas horas de hacer su aparición dentro del segundo grande de la temporada, encuentro en el que no saldrá como favorita frente a la rusa Diana Shnaider.

Este duelo será el primero entre ambas tenistas en cualquier tipo de superficie, por lo que será vital que la mexicana logre imponer condiciones desde los primeros instantes para soñar con repetir lo conseguido en 2020, cuando tras 1 hora y 4 minutos registró su único triunfo en Roland Garros, haciendo de la francesa Elsa Jacquemont su víctima (6-1 y 6-2).

Roland Garros 2026 se llevará a cabo entre el domingo 24 de mayo al domingo 7 de junio. AFP

Sin confirmación de día, cancha y horario, estos son los detalles del compromiso entre Renata Zarazúa y Diana Shnaider:

Día: previsto para el lunes 25 de mayo, 2026.

Horario: sin confirmación oficial.

Instancia del torneo: Primera Ronda de Roland Garros 2026.

Canal de TV: ESPN (sin transmisión confirmada) y en streaming a través de Disney+.

Rival en Segunda Ronda: ganadora entre Guo Hanyu (China) y McCartney Kessler (Estados Unidos).

* Por su parte, en lo que respecta a la categoría de dobles, Renata Zarazúa también contará con participación en el certamen, haciendo mancuerna con la croata Antonia Ružić para enfrentar a las chinas Xu Yifan y Yang Zhaoxuan.

¿Cuánto dinero ganará Renata Zarazúa en Roland Garros 2026?

Roland Garros 2026 reparte una bolsa de 61 millones 723 mil euros en el acumulado de cada una de las categorías (varonil, femenil y dobles), otorgando diversas cantidades de acuerdo a la cantidad de Rondas superadas; asimismo, otorgan puntos en el ranking WTA.

Estos son los premios económicos y deportivos que otorga Roland Garros en 2026:

Campeón / $2,800,000 euros y 2,000 puntos WTA.

Finalista / $1,400,000 y 1,300 puntos.

Semifinalista / $750,00 y 800 puntos.

Cuartos de Final / $470,000 y 400 puntos.

Cuarta Ronda / $285,000 y 200 puntos.

Tercera Ronda / $187,000 y 100 puntos.

Segunda Ronda / $130,000 y 50 puntos.

Primera Ronda / $87,000 y 10 puntos.

* Las cantidades aplican para categorías individuales. Para dobles, disminuyen las cifras otorgadas.

Los campeones de Roland Garros 2026 ganarán un total de $2,800,000 euros. AFP

BFG