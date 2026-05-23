EU advierte a la selección de Congo: aislamiento de 21 días por brote de ébola

La selección de Congo deberá pasar un periodo de aislamiento de 21 días, si es que quieren viajar a Houston, sede de su primer partido en el Mundial 2026, ante Portugal. El Gobierno de Estados Unidos lanzó la advertencia, debido al brote de ébola declarado este mes en el país africano que ha dejado más de 150 muertes.

“Hemos sido muy claros con Congo: deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder viajar a Houston el 11 de junio. También dejamos muy claro al Gobierno congoleño que deben mantener dicha burbuja o corren el riesgo de no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”, dijo Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca.

Si no hay aislamiento, la selección de Congo corre el riesgo de no viajar a EU Reuters

La selección de Congo se encuentra entrenando en Bélgica y tiene programado jugar allí un partido amistoso ante Dinamarca, el próximo 3 de junio.

El siguiente partido amistoso de Congo será contra Chile en el Estadio de La Linea de la provincia de Cádiz, España, el próximo 9 de junio.

Por su parte, los responsables del futbol congoleño afirmaron que no hay motivo para preocuparse por el contagio de los jugadores, debido a que todos residen en el extranjero, principalmente en Francia. Su entrenador francés, Sébastien Desabre, también se encuentra en su país.

La OMS calificó el brote de ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional Reuters

La Organización Mundial de la Salud calificó el brote de ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Como consecuencia, la selección nacional canceló la concentración de tres días y el evento de despedida para los aficionados que tenía previsto realizar en la capital, Kinshasa.

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN DE CONGO EN EL MUNDIAL 2026:

- Miércoles 17 de junio: Portugal vs. Congo – Estadio Houston.

- Martes 23 de junio: Colombia vs. Congo – Estadio Guadalajara.

- Sábado 27 de junio: Congo vs. Uzbekistán – Estadio Atlanta.