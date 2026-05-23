Se pasaron… de sencillos; así difundió Arabia Saudita su prelista del Mundial
A diferencia de otras producciones, la presentación de la prelista de la selección de Arabia Saudita para el Mundial, fue de manera sencilla
Mientras otras selecciones presentan ‘obras de arte’ para dar a conocer sus listas de jugadores para el Mundial 2026, en Arabia Saudita se lo tomaron a la ligera y difundieron la convocatoria de 30 jugadores de una forma sencilla, a pesar de que el país árabe se ha caracterizado por los fichajes millonarios en su liga.
La selección de Arabia Saudita presentó un video en el que aparecen la foto de los jugadores, acompañados de su fecha de nacimiento y el número de partidos que llevan en el combinado nacional.
Lo que sí presentó de una forma diferente, es el itinerario de partidos amistosos que sostendrá previo al Mundial 2026. La selección de Arabia saudita entrenará hasta el 31 de mayo en Nueva York, EU, donde disputará un encuentro ante Ecuador, después confirmará su lista definitiva. Posteriormente, se trasladará a Texas para encarar dos duelos, ante Puerto Rico y Senegal.
Una vez finalizados los partidos amistosos, quedarán concentrados en Austin, donde será su ‘búnker’.
El técnico de la selección de Arabia Saudita, Georgios Donis, deberá de hacer un recorte de cuatro jugadores, antes de que la FIFA de a conocer las listas oficiales, el próximo 2 de junio.
Georgios Donis reemplazó a Hervé Renard a finales del mes de abril.
LA PRELISTA DE LA SELECCIÓN DE ARABIA SAUDITA PARA EL MUNDIAL:
- Porteros: Mohammed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Ahmed Al-Kassar y Abdulquddus Attia.
- Defensas: Abdulilah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Jihad Zikri, Ali Lajami, Hassan Kadesh, Saud Abdulhamid, Mohammed Abu Al-Shamat, Ali Majrashi, Mutaib Al-Harbi, Nawaf Boushal, Zakaria Hawsawi.
- Medios: Mohammed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Ziyad Al-Juhani, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwair, Alaa Al-Hajji, Salem Al-Dawsari, Khalid Al-Ghannam, Ayman Yahya, Sultan Mandash y Saleh Abu Al-Shamat.
- Delanteros: Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Salem, Aaleh Al-Shehri y Abdullah Al-Hamdan.
LOS PARTIDOS DE ARABIA SAUDITA EN EL MUNDIAL 2026:
- Lunes 15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay – Estadio Miami.
- Domingo 21 de junio: España vs. Arabia Saudita – Estadio Atlanta.
- Viernes 26 de junio: Islas de Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Estadio Houston.