América confirma la devastadora lesión que sufrió el chileno Víctor Dávila ante Ciudad Juárez

América confirmó que el delantero chileno Víctor Dávila sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, luego de la aparatosa dolencia que sufrió durante el partido ante FC Juárez el miércoles 4 de marzo, en una jugada que generó preocupación inmediata a los asistentes al Estadio de la Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

El incidente sucedió durante el primer tiempo del encuentro de la jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En una acción ofensiva, Dávila intentó controlar un balón en el área rival, pero al apoyar la pierna derecha ésta quedó trabada en el césped y se estiró de manera antinatural, lo que provocó que el atacante chileno cayera de inmediato al césped con evidentes gestos de dolor.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente al terreno para evaluar la situación. Tras una breve atención en el campo, el jugador fue inmovilizado y retirado del estadio para ser trasladado a un hospital, donde se le realizaron los estudios que ahora confirman la gravedad de la lesión que lo mantendrá lejos de las canchas de entre nueve y 10 meses, que es lo que este tipo de lesiones toma en su rehabilitación.

La escena generó preocupación entre los compañeros del delantero y hasta de sus rivales, quienes solicitaron de inmediato la intervención del personal médico al notar que el futbolista no podía incorporarse por su cuenta. El momento también provocó silencio en el estadio, mientras el chileno abandonaba el terreno de juego visiblemente afectado.

Víctor Dávila fue trasladado el miércoles por la noche a un hospital luego de su severa lesión ante los Bravos de Ciudad Juárez. Mexsport

Horas después del partido, el Club América publicó un mensaje en redes sociales para informar sobre el estado del jugador y confirmar que ya se encontraba bajo evaluación médica tras la lesión sufrida durante el encuentro.

El caso de Dávila se suma a una lista de futbolistas que han tenido problemas físicos en el plantel durante el torneo, una situación que ha obligado al cuerpo técnico a ajustar constantemente la alineación en el campeonato, como es el caso de Isaías Violante, quien también estará de baja varios meses al tener también una lesión de ligamento colateral medial de rodilla derecha.