Que no quede ni una duda: Vitinha hace un desprecio sonoro al Rey de Copas del futbol europeo

Vitinha, mediocampista portugués del PSG salió al paso de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid y dejó claro que no contempla abandonar el club parisino en el corto plazo. El futbolista aseguró que marcharse ahora sería una decisión equivocada para su carrera, destacando que atraviesa un gran momento deportivo y personal en Francia.

El mediocampista de 26 años fue contundente al hablar sobre la posibilidad de fichar por el club español. “No creo que sea lo mejor para mí en este momento. Me siento súper bien en el PSG. Siento que la gente aquí me quiere mucho y creo que me he ganado ese cariño”, explicó el jugador portugués.

Una de las estrellas de la selección portuguesa que estará en el próximo Mundial de futbol fue aún más directo al evaluar la idea de cambiar de equipo en este momento de su carrera. “Sería una tontería irme. Me encanta estar aquí, mi familia también está feliz y tenemos un grupo fantástico de jugadores y un entrenador increíble”, agregó el futbolista, quien se ha consolidado como una pieza clave dentro del proyecto del conjunto parisino.

Las declaraciones llegan en medio de los rumores de mercado que habían colocado al portugués como posible objetivo del club merengue para reforzar su mediocampo. En los últimos meses, varios reportes señalaban que el conjunto español seguía de cerca su evolución debido a su rendimiento en el PSG y con la selección de Portugal.

Vitinha está llamado a ser una de las figuras de portugal para el proximo Mundial de futbol. Reuters

El propio jugador dejó claro que su prioridad es continuar desarrollándose en París. De hecho, también descartó que el dinero sea un factor determinante para cambiar de club, incluso ante posibles ofertas de otras ligas con salarios más altos. “Ya gano muy bien en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar el salario no me haría más feliz”.

Vitinha se ha convertido en uno de los motores del mediocampo del PSG en las últimas temporadas, especialmente bajo la dirección del técnico español Luis Enrique. Su capacidad para controlar el ritmo del juego, distribuir el balón y participar en la creación ofensiva lo ha colocado entre los centrocampistas más destacados del fútbol europeo.

A pesar del interés que pueda despertar en clubes de élite, el portugués insistió en que su presente está firmemente ligado al PSG. Con contrato vigente y un rol protagónico dentro del equipo, el futbolista dejó claro que su intención es seguir construyendo su carrera en París y continuar siendo una de las piezas centrales del proyecto deportivo del club francés.

En medio de la constante especulación del mercado de fichajes, las palabras de Vitinha parecen cerrar, al menos por ahora, la puerta a un posible movimiento hacia el Real Madrid.