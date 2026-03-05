Messi vs equipos mexicanos, historial de partidos

Lionel Messi vivirá nuevos choques contra equipos mexicanos, luego de darse a conocer el calendario oficial de la Leagues Cup 2026. En esta edición, el cuadro de la MLS se medirá al Monterrey, León y Atlético de San Luis, estos encuentros los jugará en su nueva casa, bautizada como Nu Stadium.

DÍAS DE LOS PARTIDOS DE MESSI VS EQUIPOS MEXICANOS EN LA LEAGUES CUP 2026:

5 de agosto: Miami vs. Atlético de San Luis.

Miami vs. Atlético de San Luis. 8 de agosto: Miami vs. Monterrey.

Miami vs. Monterrey. 12 de agosto: Miami vs. León.

Lionel Messi ha enfrentado al América en dos ocasiones Mexsport

Parece que Lionel Messi le tiene tomada la medida a los equipos mexicanos, conforme al historial en partidos oficiales y no oficiales, desde que fue jugador del Barcelona.

El jugador argentino tiene sólo una derrota, ésta se dio contra los Rayados de Monterrey en abril de 2024 en la Liga de Campeones de Concacaf con marcador global de 5-2, cuando todavía estaba Germán Berterame, ahora en el Inter de Miami.

El 9 de agosto de 2006, América parecía que tenía el triunfo ante el Barcelona, pero el cuadro blaugrana remontó un 4-1 para acabar el duelo 4-4 en duelo amistoso que se celebró en el Reliant, Stadium de Houston. Rafa Márquez anotó en aquel encuentro.

Messi mantiene dominio sobre los equipos mexicanos Mexsport

En diciembre del mismo año, Messi y el Barcelona se volvieron a ver las caras contra el América, ahora en un partido oficial, donde el cuadro español se impuso 0-4 en las semifinales del Mundial de Clubes.

Messi y el Barcelona enfrentaron al Atlante un 16 de diciembre de 2009. El rosarino entró al minuto 53 y enseguida marcó gol (54’) en la victoria de 1-3 en las semifinales del Mundial de Clubes.

El Inter de Miami de Messi es el actual campeón de la Leagues Cup Mexsport

“Es una linda prueba para nosotros también jugar contra equipos mexicanos. Ahora cambió el formato y la verdad que es para disfrutarlo, para jugarlo y es una linda competitividad”, mencionó Messi sobre enfrentar a equipos mexicanos, antes de iniciar la Leagues Cup 2025.

