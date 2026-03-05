Función 100 por ciento femenil en la Arena México; este es el cartel

La noche del viernes 6 de marzo de 2026, la Arena México tendrá un cartel integrado 100 por ciento femenil, en el marco del Día Internacional de la Mujer. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) programó a luchadoras de su empresa, que estarán acompañadas por representantes de AEW y Stardom para conforman ocho luchas.

En la batalla estelar, Mercedes Moné tratará de sumar una defensa del Campeonato Mundial Femenil del CMLL, ante la mexico-americana Persephone, quien señaló que esta batalla es contra si misma.

Serán 8 luchas femeniles las que componen el cartel del próximo viernes 6 de marzo de 2026 CMLL

Por su parte, Lluvia y La Jarochita, ‘Las Chicas Indomables”, expondrán el Campeonato Mundial de Parejas ante Starlight Kid y Mei Seira, representantes de la empresa Stardom.

Mano a Mano, CMLL vs AEW: Olympia enfrentará a Megan Bayne.

Mano a Mano, CMLL vs AEW: Zeuxis vs. Mina Shirakawa.

Copa Irma González. Será un triangular entre las “Artemisas”, Marcela, Princesa Sugehit y Magnífica, previo a la lucha de cabelleras que sostendrán el próximo 20 de marzo.

Keyra y Garra Negra se presentarán en la Arena México para enfrentar en relevos increíbles al talento del CMLL, La Catalina y Sanely.

Dark Silueta enfrentará en mano a mano a la estrella japonesa Maika, digna representante de Stardom.

En la lucha inicial, Kira y Skadi apuestan el Campeonato Nacional de Parejas Femenil ante “Las Candelacticas”, Metálica y Candela.