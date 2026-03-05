¡Un solo México! El Tri de futbol respalda a la novena nacional previo al Clásico Mundial de Béisbol

En un gesto de solidaridad que une al deporte mexicano, la Selección Mexicana de Futbol expresó su apoyo a la Selección Mexicana de Béisbol de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, que inicia este viernes 6 de marzo contra Gran Bretaña.

A través de sus redes sociales, el combinado tricolor publicó un mensaje de aliento:

El 2026 es un año para poner el nombre de México en alto. Mucho éxito a @MexicoBeis en este Clásico Mundial. Venga, muchachos, sáquenla del parque”.

La publicación incluyó la imagen de un jugador de béisbol con uniforme similar al de la novena nacional, acompañado de la leyenda: “Somos Clásicos, Somos México”, sobre un fondo verde, reforzando el orgullo nacional.

La Selección Mexicana de Béisbol debutará este viernes 6 de marzo al mediodía contra Gran Bretaña, y posteriormente se enfrentará a Brasil el domingo 8, a Estados Unidos el lunes 9, y a Italia el miércoles 11, en busca de avanzar en el torneo.

Mientras tanto, la Selección Mexicana de Futbol continúa su preparación rumbo al Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Este gesto de apoyo evidencia la unión y el compromiso de los equipos nacionales por poner el nombre de México en alto en competencias internacionales.