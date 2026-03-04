¡Escalofriante lesión! La rodilla de Víctor Dávila se le volteó en pleno partido

Al América todo le sale mal y no conforme con ello se le empeoran las cosas. Al desagradable partido que estaban dando ante los Bravos de Juárez se tuvo que sumar la desgracia vivída por Víctor Dávila al que la rodilla se le volteó.

Pasada la media hora de juego, con las Águilas desesperadas por empatar, una jugada sorprendió con la tragedia para el jugador chileno.

Fue cuando Dávila se acercó corriendo a la banda para tratar de rescatar el esférico y se torció al pisar mal con el pie derecho lo que le produjo que la rodilla se trabara e hiciera palanca hasta irse hacía la parte de atrás.

El jugador de inmediato quedó fulminado en el césped, víctima de un indescifrable dolor que le hizo llevarse las manos a la cara.

Momento de la lesión de Dávila Captura de pantalla

Los asistentes en el estadio a primer golpe de vista no se percataron de la gravedad de la lesión y siguieron con la batucada, los gritos y los reclamos al americanista que se retorcía del dolor.

Las asistencias médicas entraron a hacer su parte, pero la realidad es que había poco por hacer en ese momento que no fuera estabilizar la pierna para llevarlo de inmediato al hospital y realizarle una tomografia para conocer la gravedad.

Todo apunta que el ligamento cruzado de la rodilla derecha de Víctor Dávila quedó dañado lo que le retiraría del campo de juego por lo menos seis meses.

MALA SUERTE

Víctor Dávila llegó al América procedente del futbol de Rusia desde 2024, pero no ha podido consolidarse y cada seis meses desde el año pasado se habla de su salida, la cual no se puede producir porque ningún equipo quiere pagarle el sueldo tan alto que devenga en el América.

Víctor Dávila ha sufrido mucho en su paso por el América. Mexsport

Con las Águilas ha estado en 59 juegos con apenas 13 goles, que no son para nada suficientes en momentos complicados como los que se han pasado en los últimos torneos para ellos.

Con la Selección chilena que fue última de la Conmebol, estuvo en la clasificatoria para el Mundial en nueve partidos sin haber podidon marcar.