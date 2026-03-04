América vs. Ciudad Juárez. Sigue EN VIVO las acciones del duelo de la jornada 9 del torneo Clausura
América recibe la visita de Ciudad Juárez en la capital mexicana, en un partido que cobra relevancia tras el paso irregular de los azulcremas en el campeonato.
a tomar en cuenta
América ha tenido un torneo irregular con dolorosas derrotas como el más reciente 1-4 contra Tigres en la capital, el 0-2 ante San Luis, y el descalabro en el Clásico ante Chivas por 1-0. El duelo de esta noche contra Ciudad Juárez en casa es crucial para sus aspiraciones a la liguilla, ya que no puede permitirse perder unidades ante un rival que en el papel luce accesible al marchar en la posición 15.
Para los azulcremas, la segunda mitad del calendario luce complicado con duelos pendientes ante potencias como Cruz Azul (11/04), Toluca (18/04) y Pumas (21/03).
Resultados de los más recientes juegos entre América y Ciudad Juárez
Torneo-Jornada-Resultado-Sede
Apertura 2025-J1-Juárez 1 - 1 América-Ciudad Juárez
Clausura 2025-J5-América 4 - 0 Juárez-CDMX
Apertura 2024-J17-Juárez 1 - 2 América-Ciudad Juárez
Clausura 2024-J4-Juárez 0 - 2 América-Ciudad Juárez
Apertura 2023-J1-América 1 - 2 Juárez-CDMX
Clausura 2023-J17-Juárez 0 - 1 América-Ciudad Juárez
Apertura 2022-J7-América 2 - 1 Juárez-CDMX