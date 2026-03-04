América vs. Ciudad Juárez. Sigue EN VIVO las acciones del duelo de la jornada 9 del torneo Clausura

América ha tenido un torneo irregular con dolorosas derrotas como el más reciente 1-4 contra Tigres en la capital, el 0-2 ante San Luis, y el descalabro en el Clásico ante Chivas por 1-0. El duelo de esta noche contra Ciudad Juárez en casa es crucial para sus aspiraciones a la liguilla, ya que no puede permitirse perder unidades ante un rival que en el papel luce accesible al marchar en la posición 15.

​Para los azulcremas, la segunda mitad del calendario luce complicado con duelos pendientes ante potencias como Cruz Azul (11/04), Toluca (18/04) y Pumas (21/03).

Resultados de los más recientes juegos entre América y Ciudad Juárez

Torneo-Jornada-Resultado-Sede

​Apertura 2025-J1-Juárez 1 - 1 América-Ciudad Juárez

Clausura 2025-J5-América 4 - 0 Juárez-CDMX

Apertura 2024-J17-Juárez 1 - 2 América-Ciudad Juárez

Clausura 2024-J4-Juárez 0 - 2 América-Ciudad Juárez

Apertura 2023-J1-América 1 - 2 Juárez-CDMX

Clausura 2023-J17-Juárez 0 - 1 América-Ciudad Juárez

Apertura 2022-J7-América 2 - 1 Juárez-CDMX