América vs. Ciudad Juárez. Sigue EN VIVO las acciones del duelo de la jornada 9 del torneo Clausura

América recibe la visita de Ciudad Juárez en la capital mexicana, en un partido que cobra relevancia tras el paso irregular de los azulcremas en el campeonato.

Por: Ricardo Thomas

América recibe al conjunto de Ciudad Juárez en el Estadio de los Deportes de la Ciudad de México.Especial
América
00
Ciudad Juárez
a tomar en cuenta

América ha tenido un torneo irregular con dolorosas derrotas como el más reciente 1-4 contra Tigres en la capital, el 0-2 ante San Luis, y el descalabro en el Clásico ante Chivas por 1-0. El duelo de esta noche contra Ciudad Juárez en casa es crucial para sus aspiraciones a la liguilla, ya que no puede permitirse perder unidades ante un rival que en el papel luce accesible al marchar en la posición 15.
​Para los azulcremas, la segunda mitad del calendario luce complicado con duelos pendientes ante potencias como Cruz Azul (11/04), Toluca (18/04) y Pumas (21/03). 

Resultados de los más recientes juegos entre América y Ciudad Juárez

Torneo-Jornada-Resultado-Sede
Apertura 2025-J1-Juárez 1 - 1 América-Ciudad Juárez
Clausura 2025-J5-América 4 - 0 Juárez-CDMX
Apertura 2024-J17-Juárez 1 - 2 América-Ciudad Juárez
Clausura 2024-J4-Juárez 0 - 2 América-Ciudad Juárez
Apertura 2023-J1-América 1 - 2 Juárez-CDMX 
Clausura 2023-J17-Juárez 0 - 1 América-Ciudad Juárez
Apertura 2022-J7-América 2 - 1 Juárez-CDMX

América vs. Ciudad Juárez
20:55 HrsLa responsabilidad del jueceo para este encuentro recae el árbitro central Maximiliano Quintero Hernández.
20:52 HrsEl arquero Sebastián Jurado lidera el once con el que Bravos de Juárez buscará reengancharse en la pelea por estar en zona de liguilla.
20:38 HrsEl joven lateral uruguayo Thiago Espinosa hará su debut con el primer equipo del América, luego de ser contemplado para iniciar este partido. 
20:03 HrsLos jugadores de América y Ciudad Juárez hicieron su arribo al Estadio de la Ciudad de los Deportes. 

