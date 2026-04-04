El renacer del 'Bombardero': Deontay Wilder arruina el adiós de Chisora y lanza aviso a Fury y Usyk

Deontay Wilder venció por decisión dividida a Derek Chisora en Londres, arruinando su pelea de retiro y reactivando su camino hacia una revancha con Tyson Fury o una oportunidad ante Oleksandr Usyk.

El guion parecía escrito para una despedida emotiva. Londres, el O2 Arena, la ovación constante y Derek Chisora caminando hacia el ring en su pelea 50. Pero el boxeo rara vez respeta los finales pactados. Deontay Wilder cambió la historia.

El estadunidense se impuso por decisión dividida en una batalla salvaje, repleta de caídas, intercambios sin control y momentos al límite. Dos tarjetas, 115-111 y 115-113, le dieron la victoria, mientras que una tercera, 115-112, favoreció a Chisora. Fue suficiente. Wilder sobrevivió a su propia caída reciente y, al mismo tiempo, arruinó la última noche del británico.

No fue una pelea estética. Fue una pelea cruda.

Desde el primer asalto, Chisora salió a imponer condiciones, empujando, lanzando golpes amplios y utilizando su ventaja física. Wilder resistió sobre las cuerdas, incómodo, sin la precisión de otros tiempos. El combate se volvió un intercambio constante, más cercano a una pelea de bar que a un duelo técnico de peso completo.

Pero incluso en ese caos, el poder de Wilder apareció.

Su mano derecha, la misma que construyó 43 nocauts en su carrera, volvió a marcar diferencia. Derribó a Chisora en más de una ocasión, castigó su rostro y lo obligó a resistir con lo que quedaba. Aun así, el británico respondió. También mandó a la lona al estadunidense, encendiendo a una afición que no dejó de corear su nombre.

El final que no fue

Chisora llegó como favorito emocional. Era su casa, su gente, su última función. La entrada, acompañado por sus hijas y con su característico pañuelo con la bandera británica, fue una postal de despedida.

Pero el boxeo no se rinde ante la narrativa.

Wilder, cuestionado tras una racha de cuatro derrotas en sus últimos seis combates, encontró en esta pelea una forma de mantenerse vigente. No fue el peleador dominante de antaño, pero mostró lo suficiente para competir. Y, sobre todo, para ganar.

Me siento bien. Vino como un león a pelear, pero yo no juego cuando estoy aquí”, declaró tras el combate.

La victoria cambia el mapa

Wilder no sólo evitó una caída definitiva en su carrera. Levantó la mano. En una división que aún gira en torno a nombres como Tyson Fury y Oleksandr Usyk, su triunfo lo devuelve a la conversación.

La trilogía ante Fury marcó una era. Un empate en 2018 y dos derrotas posteriores dejaron cicatrices en ambos lados. Hoy, la posibilidad de un nuevo capítulo vuelve a tomar forma, impulsada más por la narrativa que por la lógica competitiva.

En paralelo, Usyk domina el escenario con los cetros mundiales. Wilder, con su poder intacto en momentos clave, se presenta como un retador incómodo. No el más completo, pero sí el más impredecible. Entre el adiós y la insistencia

Para Chisora, la noche deja un cierre amargo. Peleó como siempre. Sin cálculo, sin reservas, sin mirar más allá del siguiente golpe. Pero no alcanzó.