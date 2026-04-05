Sindárov asfixia en tiempo, posición y rapidez a W. Yi

En espléndido estado de forma y ritmo el astro uzbeko Javokhir Sindárov, 20 años, vence al prodigio chino Wei, Yi, de 26, al engarzar su tercera victoria con las piezas negras y cuarta al hilo, en demostración sorprendente de rapidez mental y profundidad combinatoria de exactitud sideral durante R-6 del Torneo de Candidatos FIDE que se desarrolla en Chipre. Su victoria orientada peldaño tras peldaño a la designación de retador oficial a la corona mundial lo coloca con 1 ½ punto de ventaja en el liderazgo, invicto, (+5,=1,-0) sobre el prestigioso estadunidense Fabiano Caruana, cuando hoy la espectacular competencia, que atrae a millones de espectadores, toque el ecuador.

Los tres juegos restantes concluyeron en tablas.

En el certamen femenino la ucraniana Anna Muzychuk, quien por cierto como Anish Giri habla siete idiomas, sacude el tablero al derrotar a la prestigiosa GM china Zhu, Jiner, tercera del planeta. Muzychuk, que entró de última hora en sustitución de Humpy Koneru, es líder con 4 puntos sobre 5 sublíderes con 3: Jiner, Goryachkina, Lagno y las indias Deshmuk y Vasihali. De momento apunta a romper los pronósticos.

Tres triunfos con negras en conjunción con un ajedrez dinámico expresan, acaso, el papel tan importante en la preparación defensiva y estudio de aperturas, téorico con el enfoque individual de Sindárov. Cada GM suma a los conceptos generales su propia interpretación. El eminente Richard Reti, en su libro Los Grandes Maestros del Tablero abre las páginas con dos partidas en las que las negras dominan, como una sutil sugerencia del estudio.

Sindárov, con su fortaleza defensiva es un Zeus disparando rayos con fantástica rapidez. Sus adversarios se ven con frecuencia en asfixia de tiempo ante la fortaleza defensiva impenetrable y el dinamismo del contraataque; estrangulados por la presión del reloj aparecen las imprecisiones y errores.

El juego del astro uzbeko exige un análisis más riguroso que la información y apreciación escritas por periodistas y comentaristas con la premura que exigen los medios de comunicación. Sindárov y adolescentes y jóvenes como el argentino Faustino Oro, el turco Yagiz Kaan Erdogmuz, y un ramillete de prodigiosos talentos- forman parte de una revolucionaria época de avance meteórica.

Parece necesario que un GM añada un nuevo eslabón a Mi Sistema del letonés Aarón Nimzovitch con Los secretos de la Estrategia moderna de John Watson, escrito poco antes de 1998, sobre los mismo pilares, y con una visión actualizada sobre los temas que forman la piedra angular de los nuevos cambios del pensamiento ajedrecístico. (Tanto Watson como Alejandro Báez Graybelt y un centón de maestros llegan a la conclusión de que Nimzowitch ganaba no por la aplicación de sus exposiciones en Mi Sistema sino por su inteligencia e ingenio en resolver las posiciones en el tablero. Su estudio ha sido fundamental en los más grandes campeones del mundo).

Clasificación R-6: 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 5 ½ (+5, =1, -0); 2) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 4; 3) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 3; 4) Anish Giri, Países Bajos, 3; 5) Matthias Bluebaum, Alemania, 2 ½; 6) Andrey Esipenko, Rusia, 2; 7) Wei, Yi, China, 2; 8) Hikaru Nakamura, EU, 2, (-0, =4, -2).

R-6: 1) Caruana 1/2 Esipenko; 2) Nakamura 1/2 Pragg; 3) Giri 1/2 Bluebaum; 4) Wei, Yi, 0-1 Sindárov.

R-7: 1) Esipenko vs. Wei, Yi; 2) Sindárov vs. Giri; 3) Bluebaum vs. Nakamura; 4) Pragg vs. Caruana.

Blancas: Wei, Yi, China, 2,754.

Negras: J. Sindárov, Uzbekistán, 2,745.

Vienesa, C28.

R-6, TdeC FIDE, Pafos, 04–04-2026.

1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 El prodigio chino es especialista de la Vienesa y Cuatro Caballos. 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ca5 Sobre la pieza activa. 5.a3 No tanto para instalar Aa2 sino para consolidar el centro: e4 5...Cxc4 6.dxc4 Negras con la pareja, dañan la estructura. 6...Ac5 7.Cf3 d6 8.Dd3 Ae6 9.Ag5 a5 10.Cd5 c6 11.Cxf6+ gxf6 12.Ah4 Mayor perspectiva en la columna abierta g que en la semiabierta d. 12...Tg8 13.0–0 a4 14.b4 Wei, Yi reflexiona 34´48” en en el avance y se iguala el reloj. axb3 15.cxb3 Ag4 16.b4 Axf3 17.Dxf3 Ad4! 18.Axf6?! De nuevo el GM chino reflexiona 46´34” y y le restan 36´08” para 22 movimientos. 18...Dd7 19.Tad1 De6! 20.h3 Dxc4= 21.Td3 (21.Txd4 Dxd4 22.Td1 Txa3= 23.Txd4 Txf3 24.Txd6 Txf6 25.Txf6 Re7 26.Tf5=) 21...De6 22.Tfd1 Tg6 23.Ah4 Rf8 Lance estratégico en apoyo del débil h7. Era mejor el rompimiento en c5 con la intención de crear un peón libre. 24.Dh5 Rg8 25.Rh1 c5 26.f4?–+ exf4 27.Df3–+ Te8?!=+. (27...Ae5 28.bxc5 dxc5 29.Td7 Da2–+) 28.Af2 Axf2 29.Dxf2 Dxe4 30.Txd6?–+ Error, cuando dispone de 5 minutos. 30...Txd6 31.Txd6 De3 32.Df3 c4–+ 33.Dg4+–+ Rf8 34.Td1 c3 35.Dg5 Con la idea de Tablas. 35...f3 36.Dxe3 Txe3 Blancas rinden. Si 37.Rg1 c2 38.Tc1 Te2 39.gxf3 Td2 40.Rf1 Td1+–+ 0–1.