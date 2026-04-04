Día del ritual callado. La liturgia del Sábado Santo nos relata el dolor del sagrado tránsito hacia la gloriosa resurrección de mañana. En nuestra meditación el luto se dispersará y, con él, el caos del pecado.

Meditar no es ocioso. Aprovechar los pocos momentos de tranquilidad de que uno pueda disponer y hacer un alto en el camino para tomar el pulso de la situación, sea interna o del exterior, nos presenta hacer buen uso de nuestras potencialidades. Sirve para cumplir el antiguo mandato de conocerse. Además, se requiere valor para juzgarse a uno mismo.

Por eso el apoyo de la meditación es importante. Muchos encuentran en esto la fuerza que les falta. Ejercer es valor que fortalece y, por lo mismo, es una buena receta para deshacerse de lo que en uno sobra o estorba. De hecho, la meditación para organizar la mente y sus vidas la practican más personas de las que uno se imagina.

Lo que se dice en cuanto a lo personal es válido tratándose de la vida nacional. La etapa en la que ahora nos encontramos, en vísperas de emprender la revisión del Tratado trilateral norteamericano y a un año de las elecciones federales intermedias, hace que el actual momento sea muy oportuno para evaluar nuestros avances o retrocesos.

Hay un buen número de análisis y estudios sobre México, producto de evaluaciones sistemáticas sobre datos específicos, opiniones que es hora de que sean tomadas en cuenta. Una buena proporción de éstas detallan las evaluaciones de las instituciones académicas, así como las económicas. La mayoría de estos estudios señalan las áreas que el gobierno tiene que atender para corregir el rumbo preocupante que estamos llevando. La estrategia de priorizar programas sociales sin la correspondiente estrategia de promover la producción, comienza a cobrar el desequilibrio que desde principios de la gestión de Morena le fue oportunamente advertida. La inseguridad en todos los sectores se ha agravado resultando, además, en desconfianzas internacionales.

La falta de suficiente análisis en la preparación de los programas más prioritarios del gobierno ultrapersonalista explica el mal uso de los recursos utilizados en esos ensayos, a veces irracionalmente costosos, para finanzas demasiado cargadas de deudas excedidas.

Los déficits múltiples en demasiadas áreas críticas de nuestro país tienen que ver muy directamente con el tema de la falta de preparación con respecto a lo que el gobierno aún quiere hacer. Es indispensable detenernos, a fin de evaluar lo poco que se ha avanzado en términos de propósitos asumidos.

Las noticias preocupantes que se han ido acumulando desde todos los ángulos importantes requieren programas de emergencia para resolver en todos los frentes que se han abierto.

Son particularmente urgentes los programas para solucionar problemas como el de las mafias que parten de México, sin control, hacia prácticamente todos los países. La acción internacional es indispensable y es una contradicción la posición que la Presidenta ha mantenido sobre el concepto mal entendido de soberanía, actitud que ha venido a empeorar la problemática que ya afecta a todos los estados del país y que nos ha alejado de toda posibilidad de un arreglo.

No sorprende la situación en que se ya encuentra México. Se ha cumplido el destino que han cursado todos los ensayos socialistas de la historia. El primer fracaso, el más emblemático, fue el de la URSS. Le siguieron todos los demás. Ahora resulta que México se obstina en repetir los errores que llevaron a pueblos enteros a su desastre total.

Es una pena que la energía del confiado pueblo mexicano se desperdicie una vez más. No parece que hayamos superado el mal fario de la corrupción, ahora expresado ideológicamente.

Es necesario que la evaluación que en estas fechas sugerimos, incluya una versión válida de la revocación de mandato, en el sentido correcto, a saber, la iniciativa popular debe de partir del principio de que, si el presidente o presidenta tienen más de 65% de popularidad, resulta obsoleto el ejercicio.

Todo lo que existe en el universo ha sido diseñado. Nada es espontáneo. Nada surge ex nihilo. Lo que existe es lo que se hizo gracias a la imaginación, que no siempre ha sido tan creativa como se supuso.

El gobierno de México debió comenzar por respetarlo