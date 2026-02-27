Sangre en las Pirámides de Giza: Oleksandr Usyk defenderá su corona de los pesos pesados del CMB

Las arenas milenarias de Giza, mudos testigos de imperios caídos, prestarán su sombra para un choque que pretende redefinir los límites del deporte de combate. El ucraniano Oleksandr Usyk, el hombre que ha hecho de la perfección técnica su religión, defenderá su título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Rico Verhoeven, el monarca absoluto del kickboxing, el próximo 23 de mayo.

El anuncio, que sacudió los cimientos de la industria, confirma que el evento denominado "Gloria en Giza" será la primera gran función de boxeo de esta magnitud celebrada en suelo egipcio. Bajo la mirada de las pirámides, dos hombres que han olvidado lo que es perder se encontrarán en un cuadrilátero que promete ser más un altar que un ring.

El Choque de Mundos

Usyk (24-0, 15 K Os), considerado el mejor peleador libra por libra del planeta y tres veces campeón indiscutido en dos categorías distintas, regresa tras su demolición de Daniel Dubois en Londres. A sus 39 años, el ucraniano parece haber agotado los retos convencionales tras vencer en dos ocasiones a figuras de la talla de Anthony Joshua y Tyson Fury.

"Respeto profundamente a quienes alcanzan la cima. Rico es el verdadero rey del kickboxing", afirmó Usyk. "Ser campeón no se trata solo de cinturones, sino de disciplina. Pero esto es boxeo, un juego distinto con sus propios reyes".

Contra un peleador de kickboxing

Por su parte, Verhoeven representa la mayor amenaza física que Usyk ha enfrentado fuera del boxeo tradicional. El neerlandés, que ostentó el trono de peso pesado en la promotora GLORY durante más de una década con 13 defensas exitosas, llega con un hambre renovada. Aunque su historial en el boxeo es casi nulo, una victoria por nocaut en 2014, su récord de 66-10 en kickboxing lo avala como un atleta de poder devastador.Un escenario para la eternidad

La pelea será transmitida globalmente por la plataforma DAZN, llevando el misticismo de las Pirámides de Giza a cada rincón del mundo. Para Verhoeven, la motivación es clara: "Usyk es el campeón indiscutido. Ese es el desafío que me sacó de mi zona de confort. Indiscutido contra indiscutido; el mejor contra el mejor".

Mientras el mundo del boxeo debate la legitimidad de enfrentar a un kickboxer por un título mundial, la realidad comercial y narrativa se impone. En una era donde el espectáculo reclama su lugar por encima de los rankings, Usyk y Verhoeven han elegido el escenario más antiguo del mundo para escribir el capítulo más moderno de sus carreras.

El próximo 23 de mayo, cuando el sol se ponga tras la Gran Pirámide, el boxeo recordará que, a veces, la grandeza requiere de escenarios que estén a su altura.