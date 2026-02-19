Anthony Joshua volverá a entrenar tras su accidente de auto: así prepara su regreso al ring

El excampeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, retomó esta semana los entrenamientos tras el accidente automovilístico que sufrió recientemente y que lo mantuvo alejado del gimnasio durante varias semanas. El británico, una de las figuras más mediáticas del boxeo internacional, reapareció en su centro de preparación con una rutina progresiva y bajo estricta supervisión médica.

El incidente ocurrió en las afueras de Londres y, aunque no se reportaron lesiones de gravedad, sí generó preocupación tanto en su equipo como entre sus seguidores. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del púgil, Joshua presentó contusiones leves, molestias cervicales y fatiga muscular derivadas del impacto, por lo que los especialistas recomendaron reposo absoluto durante los primeros días y posteriormente un plan de rehabilitación física controlada.

Durante ese periodo, el excampeón unificado de la AMB, FIB y OMB se mantuvo alejado de cualquier actividad de contacto. Su equipo priorizó la recuperación integral, incluyendo sesiones de fisioterapia, trabajos de movilidad y evaluaciones médicas constantes para descartar complicaciones. “La salud está primero. El boxeo puede esperar”, habría comentado una fuente del equipo técnico.

El regreso al gimnasio marca ahora un punto de inflexión. En imágenes difundidas en sus redes sociales, Joshua se mostró realizando ejercicios cardiovasculares, trabajo de sombra, movimientos defensivos y rutinas de fuerza moderada. Aunque todavía no ha retomado el sparring intenso, el británico luce enfocado y motivado. “Paso a paso. Agradecido por seguir aquí”, escribió junto a un video que rápidamente acumuló miles de reacciones.

A sus 34 años, Anthony Joshua atraviesa una etapa clave en su carrera. Tras años de dominio en la división y combates de alto perfil, el británico busca consolidar un nuevo impulso competitivo que lo acerque nuevamente a la disputa por los títulos mundiales. Su equipo no ha confirmado si el accidente alterará el calendario previsto para este año, pero todo apunta a que, si la evolución continúa favorable, podrá mantener los plazos estimados para su próximo combate.

El regreso también tiene un fuerte componente simbólico. Más allá del susto vivido fuera del ring, Joshua ha demostrado resiliencia ante la adversidad a lo largo de su trayectoria, tanto en derrotas deportivas como en momentos personales complejos. Este episodio refuerza esa narrativa de disciplina y fortaleza mental que ha caracterizado su carrera desde que conquistó el oro olímpico en Londres 2012.

La industria del boxeo sigue atenta a su evolución. Promotores, rivales y aficionados saben que el británico continúa siendo uno de los nombres más influyentes de la categoría reina. Su retorno a los entrenamientos no solo representa la superación física de un accidente, sino también la determinación de volver a competir al máximo nivel.

Por ahora, el mensaje es claro: Anthony Joshua está de regreso, enfocado y decidido a recuperar protagonismo en el exigente panorama de los pesos pesados.