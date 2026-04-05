Frentes Políticos / 5 de abril de 2026

1. Algoritmo. Se tensa la costura electoral y deja al Congreso midiendo riesgos. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, empuja la ruta tecnológica con inteligencia artificial vigilando dinero y un voto que salta a lo digital; del otro lado, Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del TEPJF, afina el andamiaje legal para lo que inevitablemente acabaría en tribunales. En la mesa política, Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en el Senado, negocia tijeras al financiamiento mientras en Diputados se administran desconfianzas por lo que se aprobaría. Al final de abril el tema debe quedar solventado. La prisa aprieta. La certeza, no tanto.

2. Fuga. En Tamaulipas, José Arturo Alfaro, exintegrante de la Policía estatal, se escurrió del Centro de Justicia Penal en Ciudad Victoria, justo después de ser vinculado por la masacre de Camargo. La Vocería de Seguridad activó patrullajes, mientras el caso revive una herida que nunca cerró. Policías persiguiendo, ejecutando y quemando evidencia con 19 cuerpos dentro. Años después, sentencias dictadas, procesos en curso y, aun así, una custodia que falla en el momento más delicado. El eco alcanza al origen: una corporación nacida bajo el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La pregunta no es cómo huyó. Es: quién lo cuida.

3. Princesa. En la política transformadora que vende cercanía, los gestos pesan más que los discursos. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, apareció en la Feria del Mar mientras dos colaboradoras se inclinaban a limpiar el borde de su vestido. La escena, breve, activó el espejo reciente, con Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte, y aquel episodio del calzado. Dos imágenes, mismo ángulo de poder. Las frases de austeridad tropiezan cuando la liturgia del cargo se impone. No es protocolo, es símbolo. Y el símbolo, en política, no se limpia tan fácil.

4. Eterna primavera. La postal de Semana Santa en Cuernavaca trae reclamo. Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, carga con un estado donde comerciantes piden seguridad y feligreses convierten el Viacrucis en denuncia pública. David Ricardo López, presidente de Canaco Servytur local, advierte que sin coordinación no hay turismo que aguante; en paralelo, Arnett Jiménez, regidora del ayuntamiento, exige cuentas por fugas, deudas y un sistema hidráulico que hace agua. José Luis Urióstegui, alcalde, queda en medio. Violencia, servicios colapsados y presión social creciente. Fe y protestas se manifiestan, la autoridad no.

5. A temblar. Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, ve cómo el tablero empieza a moverse antes de tiempo. Gustavo Ayón, presidente municipal de Compostela, y exbasquetbolista, rompe con Morena y se deja querer por MC con la mira puesta en 2027. No es sólo un cambio de camiseta, es una grieta que exhibe incomodidades internas y abre una ruta opositora con rostro conocido. Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, lo arropa y lo proyecta como alternativa. En Nayarit no hay ruta, pero sí hay señales para el relevo. Ayón ya ganó dos a uno. Y cuando los saltos se vuelven tendencia, se debe comenzar a hacer cuentas.