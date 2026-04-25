El reencuentro más esperado: clavadistas Gaby Agúndez y Ale Estudillo viajan a la Súper Final

Las clavadistas mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo se dicen listas para uno de los compromisos más importantes del calendario 2026 del serial de Copas del Mundo de Clavados World Aquatics: la Súper Final en Beijing, China.

“Vamos a la Súper final de China, nos sentimos emocionadas, vamos preparadas, hemos entrenado individual, también hemos entrenado ya juntas, creo que estamos listas para demostrar todo lo que nos hemos preparado.

“Es emocionante, ella (Estudillo) entrena en Estados Unidos, yo estoy en Guadalajara pero creo que el volver a entrenar juntas, el vernos nos llena de energía, carga toda esa pila y nos emociona volver a compartir esa plataforma, vamos a darlo todo en la competencia, estamos las mejores del mundo”, destacó Agúndez previo al viaje con el resto de la delegación mexicana de clavados.

Gabriela Agúndez y Mariana Oble (fisioterepeuta del equipo mexicano) rumbo a China. Atletas MX

Agúndez y Estudillo, subcampeonas mundiales en la plataforma de 10 metros sincronizados, en declaraciones compartidas por su agencia Atletas MX dejaron ver que son conscientes de la jerarquía del resto de las competidores; sin embargo, aseguran que su arribo a China será sin complejos.

“Hubo una primera etapa donde nos clasificamos a esta super final en China, entonces es una competencia donde hay mucho nivel y México está presente, esa es la importancia de esta competencia, también aprovechar ese fogueo que nos sirve mucho a nosotras para preparar lo que va ser todo el ciclo olímpico”, añadió Agúndez, medallista olímpica en Tokio 2020 y quien entrena bajo las órdenes de Iván Bautista.

Por su parte, Estudillo compartió en el aeropuerto la emoción de su compañera.

“Estoy muy emocionada, otra competencia más con Gaby, vamos a dar lo mejor de nosotras, me gustó entrenar juntas, compartir más tiempo, conocernos más, adaptarnos otra vez; poco a poco nos vamos recuperando de las lesiones, estoy contenta y entrenando bastante para mejorar”, indicó Estudillo, quien trabaja bajo las órdenes de Matt Scoggin en Estados Unidos y en México con el chino Epifanio Shi.

La Súper Final de Clavados de la Copa Mundial de Clavados World Aquatics tendrá actividad del 1 al 3 de mayo, con lo mejor de los clavados en el mundo.

El resto de los clavadistas mexicanos que viajan a China, son: Osmar Olvera (trampolín 3m individual y sincronizado), Juan Manuel Celaya (trampolín 3m sincronizados), Randal Willars (plataforma 10m individual y por equipos), Kevin Berlín (plataforma 10m individual y sincronizados), Aranza Vázquez (trampolín 3 metros individual) y las gemelas Lía Cueva y Mía Cueva (trampolín 3m sincronizados y equipos).