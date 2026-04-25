Cartelera de la pelea histórica entre Naoya Inoue vs Junto Nakatani
Naoya Inoue y Junto Nakatani exponen su invicto, donde estará en juego los títulos supergallo de ‘Monster’. Pelea que se disputará el próximo 2 de mayo de 2026
En pelea histórica de invictos, Naoya ‘Monster’ Inoue pondrá en juego su campeonato indiscutido de peso supergallo ante el tricampeón mundial Junto Nakatani, el próximo 2 de mayo en el emblemático Tokyo Dome, en lo que podría ser la pelea del año 2026.
Récord de Naoya Inoue: 32-0, 27 nocauts.
Récord de Junto Nakatani: 32-0, 24 nocauts.
Naoya Inoue viene de dar una exhibición de boxeo al derrotar el mexicano Alan Picasso para alargar su invicto. El descanso de cuatro meses fue vital para tomar nuevas energías.
“Se sintió como un campamento largo, pero también corto. Estoy listo para demostrar la mejor actuación de mi carrera”, dijo Naoya Inoue en un entrenamiento público que realizó en su gimnasio de Yokohama.
Según Shingo Inoue, entrenador de ‘Monster’, el boxeador invicto completó cerca de 80 rounds de sparring.
Junto Nakatani es campeón en tres divisiones y destaca por la técnica depurada que posee, además de que cuenta con una ventaja física, que lo sitúa como una serie amenaza de Naoya Inoue.
CARTELERA DE LA PELEA HISTÓRICA ENTRE NAOYA INOUE VS JUNTO NAKATANI
- Naoya Inoue vs. Junto Nakatani (Títulos Supergallo).
- Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka (Título Gallo WBCB).
- Yuki Takei vs. Wang Decang.
- Sora Tanaka vs. Tsutomu Sasaki.
- Reiya Abe vs. Toshitaka Shimomachi.