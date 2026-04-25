Echaron a Brian García por patadón en zona prohibida

Las cosas no le salieron bien a los Tuzos del Pachuca en los primeros minutos del partido ante Pumas, duelo de la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, al encajar un gol y sufrir una expulsión por una patada de Brian García en zona prohibida.

Al minuto 4, los Pumas se pusieron al frente en el marcador con un gol de cabeza de Uriel Antuna.

Un minuto después, el panorama fue peor. En una disputa del balón fue al césped, Rodrigo López soltó unas dos pataditas supuestamente al balón, pero al parecer Brian García no lo consideró así, por lo que respondió con un patadón en zona prohibida.

El árbitro central del partido, Yonatan Peinado, no dudó en echarlo de la cancha, por lo que sacó tarjeta roja de manera directa al 5’.

El árbitro central le sacó roja directa a Brian García Mexsport

Al finalizar el primer tiempo, los Pumas aumentaron su ventaja a través de un polémico penal, que hizo efectivo Robert Morales al 45+3’.

Los Pumas buscan quitarle el liderato a las Chivas del Guadalajara. Los dirigidos por Gabriel Milito tienen que ganar, si es que se quieren llevar el premio de un millón de dólares que otorga la Liga MX.