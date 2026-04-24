El panorana de 'Chucky' Lozano es negro; el entrenador de San Diego FC reitera que no cuenta con él

Mikey Varas no cambió ni una palabra. El entrenador del San Diego FC volvió a ratificar este viernes que Hirving ‘Chucky’ Lozano no tiene cabida en su equipo, ni siquiera con el plantel mermado por lesiones. La postura del cuerpo técnico del club de la MLS es la misma que en enero: el exseleccionado mexicano no existe deportivamente para ellos, aunque cobre, aunque entrene en sus instalaciones y aunque el reloj del Mundial corra en su contra.

"Hirving no formará parte de nuestros planes y se lo dejamos muy claro a él y a sus representantes, y eso no cambiará", reiteró Varas. El técnico añadió que, pese a todo, desea que Lozano encuentre un destino donde pueda acumular minutos.

Lozano percibe una compensación garantizada de 7.6 millones de dólares anuales, ningún club de la Liga MX puede absorber esa cifra, y el mercado europeo no ha mostrado interés. Su estilo, basado en velocidad y desborde por las bandas, tampoco encaja en todos los sistemas, lo que ha enfriado el interés de algunos proyectos. El jugador no planea salir voluntariamente y se apoya en la vigencia de su contrato hasta 2028.

La fractura nació el 4 de octubre de 2025. Una fuente declaró a ESPN que fue un momento "intenso" que derivó en una discusión a gritos entre Lozano y el entrenador Mikey Varas por la decisión de sustituirlo al medio tiempo del partido ante Houston Dynamo. Lozano se disculpó en Instagram: "No reaccioné de la manera correcta y ya asumí la responsabilidad", pero el daño ya estaba hecho. Tyler Heaps, director deportivo del club, aclaró que no fue "un solo momento", sino decisiones acumuladas durante el año que "no reflejaban lo que queríamos ser como organización y cultura a largo plazo".

Desde entonces, el panorama no ha cambiado. Lozano entrena solo en las instalaciones del San Diego FC, llega por las tardes, alejado del primer equipo, y no fue incluido en la plantilla para el debut de la temporada 2026, una aplastante victoria 5-0 sobre el CF Montreal del 22 de febrero. El club avanza sin él. En lo que va de la temporada también logró superar la prueba ante Pumas, uno de los grandes de la Liga MX, con una victoria global de 4-2 en la Copa de Campeones de Concacaf.

El costo deportivo de esta parálisis apunta directamente a la Selección Mexicana. El seleccionador Javier Aguirre habló con Lozano hace meses y le dijo: "Me interesas, te tengo en el radar para el Mundial, pero necesito que juegues." Lozano respondió que no saldría de San Diego. Aguirre fue más medido en declaraciones públicas, pero igualmente directo: "Prefiero que estén en mejor forma, al menos físicamente y en buen estado futbolístico. Esta es su decisión. Tendrá que pensar en todo lo que esto implica", señaló el técnico de la Selección Mexicana a la prensa en enero.

Antes del altercado de octubre, Lozano había iniciado 22 de los 27 partidos disputados y sumaba 9 goles y 10 asistencias, posicionándose como el segundo jugador más influyente del equipo. Fue el primer jugador franquicia en la historia del club, la apuesta más cara de una organización que invirtió 12 millones de dólares en su fichaje procedente del PSV Eindhoven en junio de 2024. Hoy en día entrena solo.

Con la Copa del Mundo a menos de dos meses, la falta de minutos podría ser determinante en su futuro con la Selección Mexicana. El jugador que inmortalizó su nombre con el gol a Alemania en el Mundial de Rusia 2018 ve cómo su tercera participación mundialista se esfuma no por la capacidad de sus piernas, sino por la terquedad de un contrato que ya nadie quiere honrar en las mismas condiciones.