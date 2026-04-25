¡Incomparable! Afición de Tigres regala impresionante mosaico a Gignac

Durante el minuto 10 del partido de Tigres ante Mazatlán, el nombre de André-pierre Gignac fue coreado por los más de 40,000 aficionados en el Volcán, mismos que protagonizaron y regalaron un mosaico impresionante para el delantero francés de 40 años que estaría viviendo sus últimos minutos como profesional.

Aprovechando el marco de la Jornada 17 correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX, los aficionados de Tigres no dejaron pasar desapercibido el que podría ser el último partido de Gignac en lo que respecta a una Fase Regular de Liga MX.

Bandera de Andre-Pierre Gignac durante el que podría ser su último partido con Tigres en una Fase Regular de Liga MX. Mexsport

Bandera de Gignac con la fecha y rival de este sábado 25 de abril con la frase: "Leyenda tigre" Mexsport

Aficionados deTigres muestran su fervor por Gignac. Mexsport

En busca del boleto a la Liguilla -mismo que aseguraría de vencer a Mazatlán- y su participación en las Semifinales de Concachampions ante Nashville, los seguidores del conjunto felino organizaron un mosaico para quien cumplirá 11 años defendiendo la playera del conjunto más ganador de la Sultana del Norte.

El contrato de Gignac con Tigres finaliza el 30 de junio de 2026 y, posiblemente, éste no se renueve, por lo que el llamado Bómboro estaría viviendo sus últimos minutos como profesional, dejando una huella imborrable en la institución y en el futbol mexicano.

Así fue el impresionante mosaico que la afición preparó para Gignac:

Los 10 títulos de Gignac con Tigres

Con 5 títulos en el fútbol mexicano (de los 8 de Tigres en sus 66 años de historia), André-pierre Gignac puso su nombre como uno de los jugadores más ganadores en toda la historia del futbol mexicano, sumando cetros correspondientes al Campeón de Campeones y Concachampions, única del club regiomontano en la historia.

Estos son los 10 títulos de Gignac en su paro por Tigres:

Liga MX / Apertura 2015 (Vs Pumas).

Liga MX / Apertura 2016 (Vs América).

Liga MX / Apertura 2017 (Vs Monterrey).

Liga MX / Clausura 2019 (Vs León).

Liga MX / Clausura 2023 (Vs Chivas).

Concachampions / edición 2020 (Vs LAFC).

Campeón de Campeones / 2015-2016 (Vs Pachuca).

Campeón de Campeones / 2016-2017 (Vs Chivas).

Campeón de Campeones / 2017-2018 (Vs Santos).

Campeón de Campeones / 2023 (Vs Pachuca).

Con la bandera de Francia, su número 10 y sus iniciales, aficionados de Tigres enaltecen a Gignac. Mexsport

BFG