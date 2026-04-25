Éder Militão se pierde el Mundial 2026: dura baja para Real Madrid y Brasil por lesión

El Real Madrid y la selección de Brasil recibieron un duro golpe de cara al Mundial 2026: Éder Militão quedará fuera de la justa tras sufrir una grave recaída muscular. Reportes médicos indican que el defensor volvió a lesionarse el tendón de la corva de la pierna izquierda, complicando seriamente su regreso a las canchas.

La lesión se produjo durante el encuentro ante el Deportivo Alavés, donde el central encendió las alarmas al resentirse físicamente. Tras los estudios correspondientes, se confirmó el peor diagnóstico: una recaída sobre una cicatriz previa que obligará al jugador a pasar por el quirófano y afrontar una larga recuperación.

El brasileño tendrá que someterse a cirugía según reportes REUTERS

La baja de Militão representa un problema mayúsculo tanto para el conjunto merengue como para la ‘Canarinha’. El brasileño era pieza clave en el esquema defensivo rumbo al Mundial, por lo que su ausencia obligará a replantear la zaga del equipo nacional, además de modificar los planes del cuerpo técnico madridista en un tramo decisivo de la temporada.

Ahora, el defensor enfocará todos sus esfuerzos en su rehabilitación, con la mira puesta en volver para la siguiente campaña. En tanto, el Real Madrid ya analiza opciones para suplir su ausencia en una temporada que ha estado marcada por constantes lesiones en su plantilla.