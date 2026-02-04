Juegos Centroamericanos: Gaby Agúndez regresa a las pruebas individuales de clavados

Después de un periodo enfocado en la prueba de sincronizados, la clavadista mexicana Gaby Agúndez está lista para retomar uno de los retos más exigentes de su carrera: el regreso a las competencias individuales.

La medallista olímpica de Tokio 2020 confirmó que volverá a competir de manera individual con la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán este año en Santo Domingo, República Dominicana.

Agúndez explicó que la decisión responde a una estrategia bien pensada, luego de que durante meses priorizara el trabajo en sincronizados y el cuidado de su cuerpo. Tras varios años de alta exigencia, la clavadista bajacaliforniana apostó por un periodo de mantenimiento físico que hoy le permite volver fortalecida a las pruebas individuales.

“El año pasado me dediqué a la prueba de sincronizados, después de unos cuantos años el cuerpo realmente necesitaba mantenimiento y se hizo una buena estrategia. Mi plan es regresar a competir en la prueba individual este año, aunque para la etapa de Copas del Mundo solamente será en sincronizado mientras llego a mi selectivo de Juegos Centroamericanos”, señaló Agúndez.

Previo a su regreso individual, la clavadista tendrá un calendario internacional intenso. Gaby competirá en las tres etapas de las Copas del Mundo de clavados: Montreal, Guadalajara y la Súper Final en Beijing, donde participará exclusivamente en sincronizados junto a Alejandra Estudillo, quien se ha convertido en su nueva dupla.

A pesar de no entrenar de forma permanente juntas, Agúndez destacó que la conexión con Estudillo surgió prácticamente desde su primera competencia. La clave, aseguró, ha sido la confianza mutua y el compromiso de ambas por rendir al máximo.

“La fuerza de nuestros sincronizados está en el voto de confianza que yo le doy a ella y ella me da a mí”, expresó Alejandra Estudillo, al destacar que la competitividad y la confianza compartida han sido determinantes para obtener buenos resultados.

Con la mira puesta en Santo Domingo y un proceso sólido en sincronizados, Gaby Agúndez inicia una nueva etapa en su carrera, lista para volver a brillar también de manera individual.