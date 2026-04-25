¡Mexicana va por el oro! Fátima Herrera a la final de Copa del Mundo

La mexicana Fátima Patricia Herrera Álvarez no se conformó con el bronce que ya tenía asegurado, sino que quiere el oro. La originaria de San Luis Potosí logró avanzar a la final de la Copa del Mundo de Boxeo que se realiza en Foz do Iguaçu, Brasil, en la categoría de los 48 kilogramos, luego de vencer a la argentina Tatiana Flores por decisión unánime.

Ahora, la boxeadora mexicana y olímpica de París 2024, disputará la medalla de oro en la final de la Copa del Mundo de Boxeo, ante la representante de Uzbekistán, Farzona Fozilova.

Fátima Herrera participó en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 Mexsport

Fátima Herrera logró avanzar a la final, después de vencer a las representantes de Japón (Yuka Sadamatsu) y Argentina. Es la primera medalla en la Copa del Mundo de Boxeo, que es avalada por World Boxing.

La boxeadora mexicana también sumará puntos importantes en el ranking mundial rumbo al clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿CUÁNDO SERÁ EL COMBATE POR EL ORO DE LA MEXICANA FÁTIMA HERRERA?

- Domingo 26 de abril.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la mexicana Fátima Herrera se ubicó en la novena posición en la categoría de los 50 kilogramos.

En la jornada de este viernes, las también mexicanas Guadalupe Torres (57 kilogramos) y la olímpica Citlalli Ortiz (-70 kg) se quedaron en los Cuartos de final de sus respectivas categorías.