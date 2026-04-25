Máscara Dorada es bicampeón en el 70 aniversario de la Arena México

Máscara Dorada pasó a la historia, al ser bicampeón. “El Joven Maravilla” conquistó el Campeonato Universal 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tras imponerse en la final a Hechicero y Black Tiger en el marco del 70 aniversario de la Arena México.

Máscara Dorada soportó los castigos hacia su pierna y se alzó con el triunfo cuando caminó por la tercera cuerda para aventarse un mortal contra Hechicero, después subió al ring para dar cuenta de Black Tiger.

Máscara Dorada ganó el Campeonato Universal en 2024 Foto: CMLL

LOS BICAMPEONES DEL CAMPEONATO UNIVERSAL DEL CMLL:

- Máscara Dorada.

- Último Guerrero.

- El Terrible.

“Máscara Dorada hace historia y entra al grupo selecto de dos Campeones Universales, Último Guerrero, Terrible, Máscara Dorada también. Sólo estoy siguiendo mis sueños, los sueños que un día un niño tuvo, siempre me ha gustado formar parte de un grupo selecto de luchadores. Soy un luchador que tiene dos contratos, muy pocos, campeones universales dos veces, muy pocos. Sólo estoy haciendo mi historia, estoy trabajando para esto, día con día no nos dejamos de preparar, la lucha libre es mi vida”, dijo Máscara Dorada en conferencia de prensa.

‘El Joven Maravilla’ expresó su máximo respeto y admiración por Hechicero y Black Tiger.

“Magnus, ahora Black Tiger, comienza una nueva historia y está demostrando que es un gran luchador, que tiene mucho talento para estar en todo el mundo. Hechicero, reconozco mucho su calidad luchística, lo vieron ahorita, voló, llaves, castigos. Hechicero, te admiro mucho. A ti también, Black Tiger. Muchas gracias por dar su cien por ciento en esta lucha. Agradezco que hayan sido grandes rivales. Son unos grandes rivales y espero enfrentarlos ahora en mano a mano”, agregó.

Por otro lado, Místico, Neón, Último Guerrero y Ángel de Oro se llevaron la Copa 70 Aniversario, luego de vencer a ‘La Familia de Don Callis’, formada por Volador Jr, Rocky Romero, El Clon y Mak Davis.

La Copa Bobby Bonales le fue entregada a Fray Tormenta, Rey Bucanero, India Sioux y Shockercito.

México se llevó la batalla contra Japón. Soberano Jr, Templario, Esfinge y Bárbaro Cavernario se impusieron a los nipones Kushida, Okumura, Yutani y Shoma Kato.

En la Copa 70 Aniversario de la Arena México de Amazonas participaron: India Sioux, La Jarochita, Lluvia, Tessa Blanchard, Zeuxis, Reyna Isis, Olympia y Keyra. La gran ganadora fue Zeuxis tras derrotar a la estadunidense.

Los Dragones, tercia conformada por Dragón Rojo Jr, Dragón de Fuego y Dragón Legendario, se llevaron el triunfo sobre Villano III Jr, El Elemental y El Hijo del Villano III.