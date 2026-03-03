¿No jugará ante México? Confirman lesión de Cristiano Ronaldo y peligra su visita al Estadio Azteca

La afición mexicana recibió una noticia que sacudió por completo las expectativas del futbol internacional. A menos de un mes del esperado encuentro amistoso, el Al Nassr confirmó que Cristiano Ronaldo padece una fuerte lesión que lo marginaría del gran compromiso amistoso frente a la Selección Mexicana en el mítico Estadio Azteca.

Cristiano Ronaldo adolorido sobre el césped. REUTERS

Durante las últimas horas, el equipo de Arabia Saudita emitió un comunicado oficial donde detalló la situación clínica del astro portugués. El diagnóstico inicial apuntó a un problema muscular en los isquiotibiales que irradió dolor hacia la zona de la rodilla, encendiendo las alarmas tanto en Medio Oriente como en territorio azteca. El delantero comenzó de inmediato su programa de rehabilitación, pero los tiempos médicos sugieren que su presencia en suelo mexicano está verdaderamente en la cuerda floja.

ALARMA EN EL AL NASSR: ASÍ OCURRIÓ LA LESIÓN DE CRISTIANO RONALDO

El calvario para el icónico atacante luso comenzó durante la victoria de su club frente al Al Fayha por un marcador de 1-3. Corría el minuto 81 cuando Cristiano Ronaldo de la escuadra sintió un fuerte tirón tras una intensa disputa por el balón. Las molestias fueron evidentes desde el primer instante; el jugador realizó un giro brusco al chocar contra un rival y no logró mantenerse de pie en el terreno de juego. Las cámaras de transmisión captaron el profundo dolor en su rostro mientras abandonaba la cancha para recibir atención médica inmediata, terminando el encuentro en el banquillo con una enorme bolsa de hielo en la pierna.

Esta lamentable situación coronó una jornada sumamente frustrante para el astro portugués, quien minutos antes falló un tiro penal. Este error resultó un hecho poco común en su brillante carrera, pues significó apenas su falla número 35 desde los once pasos. Al finalizar el partido, el estratega del conjunto saudí explicó ante los medios de comunicación que la figura presentaba fatiga muscular severa y ordenó estudios clínicos urgentes para evitar riesgos mayores en plena recta final de la Saudi Pro League. En estos momentos, su equipo lidera el reñido campeonato y necesita a su máximo referente para asegurar el título nacional y ayudarlo a conquistar su ansiada meta histórica de los mil goles.

¿PELIGRA LA VISITA DE CRISTIANO RONALDO AL ESTADIO AZTECA PARA ENFRENTAR A MÉXICO?

La gran incógnita que hoy paraliza a los seguidores mexicanos es la verdadera gravedad del daño físico de Cristiano Ronaldo. Los reportes médicos de la institución indican que una distensión de grado leve requiere entre una y dos semanas completas de recuperación. Sin embargo, si los estudios finales arrojan un daño de grado moderado, el tiempo de inactividad obligatoria se extendería hasta por seis semanas. Este último y catastrófico escenario descartaría por completo su participación en el esperado partido amistoso del sábado 28 de marzo de 2026 contra México.

Cristiano Ronaldo aplaudiendo. REUTERS

Incluso, diversos especialistas deportivos advirtieron que una rehabilitación apresurada traería consecuencias desastrosas para el futuro a corto plazo del veterano jugador. Una recaída en esa zona no solo lo dejaría fuera del atractivo duelo ante el Tricolor y de los compromisos decisivos con el Al Nassr, sino que pondría en grave riesgo su camino y preparación de cara al Mundial 2026. Por ahora, el cuerpo médico del club saudí evaluará su evolución física día con día, mientras miles de fanáticos alrededor del mundo cruzan los dedos para que la recuperación avance favorablemente y permita ver a Cristiano Ronaldo pisar nuevamente el glorioso césped del Estadio Azteca.