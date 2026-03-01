Acusan a Raúl Jiménez de “hacer trampa” en el triunfo del Fulham ante el Tottenham

El nombre de Raúl Jiménez quedó en el centro de la tormenta en Craven Cottage. El delantero mexicano fue acusado de “hacer trampa” por el técnico del Tottenham Hotspur, Igor Tudor, tras la derrota 2-1 ante el Fulham en la jornada dominical de la Premier League.

El episodio ocurrió apenas al minuto 7. En un centro al área, Jiménez disputó un balón aéreo con Radu Drăgușin y, en la maniobra previa al remate definitivo, pareció extender ambos brazos sobre el zaguero rumano. Segundos después, Harry Wilson definió a corta distancia para abrir el marcador y encaminar el triunfo del conjunto local.

La acción fue revisada por el VAR, a cargo de Craig Pawson, quien respaldó la decisión inicial del árbitro Thomas Bramall. El centro de la jornada de la liga explicó en un comunicado que el contacto no alcanzó el umbral de falta, por lo que el tanto fue confirmado.

La decisión del árbitro de gol fue verificada y confirmada por el VAR, y se consideró que el contacto de Jiménez con Dragușin no alcanzó el umbral de falta", se lee en un comunicado del centro de la jornada de la Premier League.

Tudor no compartió la interpretación. En conferencia de prensa calificó la decisión como ridícula y sostuvo que incluso un contacto leve puede otorgar ventaja suficiente para alterar el resultado. A su juicio, el movimiento del atacante no fue parte de un duelo natural por el balón, sino una acción deliberada para obtener beneficio.

A veces no entienden lo suficiente que incluso un pequeño contacto te da ventaja para marcar un gol. Hay que cancelar esto. No se trata de un duelo normal, ya sea suave o no, con un empujón o con las manos. Es fácil obtener ventaja. Es ridículo no pitar la falta porque las consecuencias son demasiado graves. No es una falta leve en el centro del campo, es un gol. Hay lógica en eso".

El estratega insistió en que no se trataba de una infracción intrascendente en medio campo, sino de una jugada que desembocó directamente en gol. Para Tudor, la gravedad de la consecuencia debía pesar en la evaluación arbitral.

El contexto encendió aún más la molestia. La semana anterior, el Tottenham vivió una situación similar cuando un tanto de Randal Kolo Muani fue invalidado por un empujón sobre Gabriel en la derrota 4-1 ante el Arsenal. En aquella ocasión, el VAR mantuvo la decisión del silbante en campo. El técnico consideró que no hubo coherencia en los criterios aplicados.

Crisis abierta en el Tottenham

La caída en Craven Cottage profundizó el mal momento de los Spurs. El equipo no ha ganado en la Premier League en 2026. En sus últimos 10 compromisos suma cuatro empates y seis derrotas, una racha que lo ha relegado en la tabla y ha tensionado el entorno.

Tudor habló de problemas estructurales. Señaló falta de personalidad, escasez de calidad en el último tercio y debilidad para sostener ventajas o resistir presión. Reconoció que el plantel necesita encontrar fuerza interior para revertir la tendencia.

Mientras tanto, el nombre de Raúl Jiménez queda asociado a una jugada que dividió opiniones. Para el Fulham fue parte del juego aéreo. Para el Tottenham, una ventaja indebida que cambió la historia del partido.