André Jardine le responde a la afición del América y señala al culpable de la goleada 

André Jardine, técnico del América, se adjudicó la culpa por la abultada derrota ante Tigres, por 1-4, en el estadio Ciudad de los Deportes.

"Es responsabilidad mía, el técnico es el que entrena a los jugadores, el que juega o no, cuando un jugador no juega bien, la responsabilidad es mía", dijo el estratega brasileño en conferencia de prensa.

André Jardine también dio la cara a la afición, la cual, no reparó en abucheos en insultos hacia las Águilas y su tercera derrota del torneo Clausura 2026.

"En cuanto a esto, no tengan dudas, el mensaje a la afición, a lo largo de tres años, hicimos crédito para decirles que viene una versión fuerte, vamos a estar en finales, quien habla de esto es el director técnico que entregó resultados importantes”, replicó el entrenador ante el enojo de algunos fanáticos que pidieron su salida desde las gradas.

De igual modo, André Jardine reconoció la labor de su similar de Tigres, Guido Pizarro, al tiempo que evitó críticas hacia el arbitraje.

“Felicitar a Tigres por la victoria, imagino que Guido le salió a la perfección, de nuestra parte es un partido para olvidar, desde el minuto uno tuvimos errores importantes; cuando cae el primero de nosotros inmediatamente cae el tercero, nosotros para la secuencia hay que admitir que hicimos un mal partido.

“Cuando se pierde 4-1, es un muy mal día para hablar del arbitraje, no seré justo si hablo del tema arbitral”.

¿Por qué Henry Martín y Alejandro Zendejas no jugaron?

Además de la anticipada ausencia de Alejandro Zendejas, el América sorprendió con la baja de último minuto del delantero Henry Martín.

“Lo de Henry fue una mala suerte en la semana, un gesto malo, le recargó el músculo, decidimos no arriesgar, unánime de todas las partes, no poner a un jugador que no está al cien, lo de Zende es igual, por más que este partido tiene una importancia grande, pero es arriesgado, preferimos no meterles, teniendo la esperanza que estén los dos contra Juárez”.

El América suma 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y tres derrotas, además de una diferencia de un gol (8 a favor por 7 en contra).

“De los altos y bajos momentos es parte de un equipo en construcción, ya sin referencias, es lo que te da la estabilidad, tener una espina dorsal que te da esa tranquilidad, claro que nos hacen falta jugadores, hoy lo que se hable, parece excusa, es una historia que termina hoy mismo, ante Juárez seremos una mejor versión.

“Este fue el tema que nos ha sorprendido, no conseguimos la consistencia defensiva, perdiendo 2-0, tienes que arriesgar, casi nos sale, hicimos el 2-1, pero no tuvimos chance de empatar el juego, el 3-1 es un golpe anímico fuerte, no estuvimos a la altura en ningún aspecto, en ningún sitio”, sentenció André Jardine.