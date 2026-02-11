David Benavidez insiste en enfrentar a Canelo Álvarez: “Es mi archienemigo”

David Benavidez no baja la guardia y lanza ganchos con las palabras a la espera de una respuesta que satisfaga su demanda de una pelea ante Saúl Canelo Álvarez, a quien ya puso en un estatus de archienemigo.

El estadunidense Benavidez (31-0-0) ya se consagró monarca de los semipesados (175 libras). No tuvo fortuna en que Canelo (63-3-2) le diera una oportunidad de enfrentarse en los supermediados (168 libras), pero él no ceja en su intento por consumar el combate que le daría la más grande de las bolsas de premios económicos de su carrera ante el excampeón tapatío.

Benavidez ofreció a The Danza Project las palabras con las que busca hacer arder una rivalidad que no ha encontrado argumentos para que se dé en un cuadrilátero. Llamó a Canelo su archienemigo y aseguró que de no darse esta pelea sería una lástima para ambos y en su caso, sin duda dejaría un enorme boquete por llenar en su trayectoria.

Cien por ciento... Siempre en el boxeo, o en cualquier deporte, todos tienen su archienemigo. Básicamente, Canelo es mi archienemigo", dijo Benavidez con convicción. "Un momento desafortunado que nunca ocurrió en el boxeo (si no se concreta el combate)... si no sucede, realmente no hay nada que pueda hacer al respecto".

A lo largo de dos años, Benavidez hizo todos los esfuerzos por calzarse los guantes para usarlos contra Canelo cuando el pelirrojo tapatío era el amo absoluto de los supermedianos, sin que esta función encontrara un contrato para que se realizara.

El tapatío Saúl Álvarez ha pedido un pago de hasta 200 millones de dólares por enfrentarse a David Benavidez. Mexsport

Canelo, quien en septiembre volverá a subirse a un cuadrilátero después de un año desde su más reciente combate que perdió ante Terence Crawford, exigió que para darle al estadunidense la oportunidad de enfrentarlo por los títulos mundiales que ostentaba, necesitaba una bolsa económica de 200 millones de dólares, un motivo de mucho peso que disuadió a los promotores que llegaron a pensar en armar la función para Las Vegas.

Ahora Benavidez ha escalado a las 175 libras, división en la que ostenta el cetro interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero no descarta bajar de peso para enfrentar al tapatío.

"Sería una de las peleas más grandes en el boxeo", enfatizó el estadunidense de 29 años, sobre enfrentarse a Canelo, de 35 años.

Una rivalidad alimentada por los dichos en medios de comunicación y redes sociales está en el aire. Benavidez quiere medirse ante su archirrival; Canelo deshoja la margarita pensando a quién le gustaría enfrentarse en Arabia Saudita, donde ya tiene asegurada una jugosa bolsa económica de premios.