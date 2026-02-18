¡Guerra en Las Vegas! Mario Barrios vs. Ryan García: Horario y dónde ver la batalla por el título welter del CMB

La división welter tendrá una noche de examen. El 21 de febrero de 2026, Mario Barrios y Ryan Garcia subirán al ring del T-Mobile Arena con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en disputa. No es sólo una defensa más. Es un cruce que puede alterar la jerarquía inmediata de la categoría.

Barrios, 30 años, récord 29-2-2 con 18 KO, fue elevado a campeón tras la salida de Terence Crawford de la división. Desde entonces ha defendido el trono a 12 asaltos, aunque sus dos presentaciones más recientes terminaron en empate, primero ante Abel Ramos en noviembre 2024 y después frente a Manny Pacquiao en julio pasado. Ese doble empate abrió preguntas sobre su consistencia en los cierres.

García, 27 años, marca 24-2 con 20 KO, afronta su primera oportunidad mundialista en welter. Llega tras un periodo turbulento fuera del ring. No gana oficialmente desde 2023, dio positivo por ostarina, cumplió una sanción superior a un año y fue expulsado del organismo verde y oro por comentarios racistas. Ahora busca que su narrativa vuelva a escribirse con guantes.

Dónde ver la pelea de Mario Barrios contra Ryan García

Fecha

Sábado 21 de febrero de 2026

Sede

T-Mobile Arena, Las Vegas

Transmisión

El combate se podrá ver en exclusiva a través de DAZN en modalidad PPV

Horarios estimados

México 20:00 horas cartelera principal

La velada forma parte de “The Ring High Stakes” y no llegará por señal abierta.

Cartelera completa

Richardson Hitchins vs Óscar Duarte Jurado, título FIB superligero

Gary Antuanne Russell vs Andy Hiraoka, título AMB superligero

Frank Martin vs Nahir Albright, superligero

Bektemir Melikuziev vs Sena Agbeko, supermedio

La función incluye tres combates con cinturones en juego, un atractivo adicional para el mercado internacional. Lo que está en juego