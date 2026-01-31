Terence Crawford le agradeció al ‘Canelo’ Álvarez

Terence Crawford tuvo un agradecimiento especial para el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tras el combate que sostuvieron en el mes de septiembre de 2025 y donde el estadunidense se convirtió en campeón indiscutido de los supermedianos.

“Creo que pagué el precio para ser el jefe. Quiero agradecer a Turquía, Riyad, The Ring, Netflix, a mi equipo. Quiero agradecer a todos los que tuvieron una parte en hacer que la pelea con Canelo sucediera. Quiero agradecer a Canelo, a su equipo, qué manera de terminar tu carrera”, dijo Crawford en su intervención.

El estadunidense fue nombrado “Peleador del Año” en los Rings Awards 2025 y cerró su discurso con un mensaje especial.

“Es una bendición estar aquí. Estoy agradecido y todo es posible si crees en ti mismo”, finalizó.

A la gala de The Ring 2025 que se realizó en Cipriani, Nueva York, también acudió el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Después del mayor logro de su carrera como campeón invicto en cinco divisiones, Terence Crawford anunció su retiro el pasado 16 de diciembre.

En su pelea contra ‘Canelo’, el estadunidense subió dos divisiones de peso, de superwelter a supermediano, y derrotó con contundencia al boxeador mexicano por decisión unánime.

“Me retiro de la competición, no porque haya terminado mi carrera como boxeador, sino porque he ganado otro tipo de batalla. La batalla en la que te retiras en tus propios términos”, dijo el oriundo de Omaha, Nebraska, en un video en redes sociales.

Terence Crawford dejó su invicto en 42 victorias, 31 por nocaut y considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo.