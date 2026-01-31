Canelo y el plan del medio millón: Proyecta su despedida en México

El presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, hoy uno de los promotores más influyentes del boxeo mundial, dio a conocer un plan de largo plazo para el boxeador mexicano, muy lejos de la narrativa de despedida inmediata que surgió tras la derrota frente a Terence Crawford.

Para Alalshikh, Canelo sigue siendo una figura central del boxeo de élite, un proyecto estratégico y un activo global que va mucho más allá de una o dos peleas.

Lo que estamos pensando es que queremos que Canelo se quede con nosotros cinco o siete años, no uno o dos. Ahora estamos hablando de grandes peleas. Para septiembre anunciaremos una pelea por un título mundial”, explicó Alalshikh.



“En 2027 tendremos una gran pelea y continuaremos. Y esperamos que un día una de las peleas finales de su carrera la hagamos juntos en México. Queremos que sea una pelea con alrededor de medio millón de personas o algo así. Esta es la idea”.

Las palabras llegan en un momento de reconfiguración total del panorama para Álvarez, luego de perder los títulos del peso supermediano y de que Crawford anunciara su retiro inmediato, dejando vacantes los cinturones y obligando a los organismos a reorganizar la división.

Con el estadounidense fuera del escenario, el peso supermediano entró en una nueva etapa, sin un campeón dominante y con múltiples caminos abiertos para figuras consolidadas y nuevos contendientes.

En ese contexto, Alalshikh busca desacoplar el futuro de Canelo del episodio con Crawford y construir una narrativa distinta, basada en continuidad, reconstrucción y grandes eventos de alcance global.

El plan saudí contempla anuncios de títulos mundiales desde septiembre, una pelea de alto impacto en 2027 y, como cierre simbólico, la posibilidad de que el último capítulo de la carrera del mexicano se escriba en casa, en un evento sin precedentes por escala y significado.

Más allá de que no se han definido fechas ni sedes, la sola mención de un combate ante medio millón de personas coloca el foco en algo más grande que un cinturón: el legado.

El mensaje es claro: Canelo no está cerca del adiós, al menos no en los planes de quienes hoy controlan los escenarios más grandes del boxeo mundial y, cuando ese retiro sea inevitable, la intención es que ocurra con un evento que no se haya visto antes.