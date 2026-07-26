El PSG, campeón de la Champions League se rinde ante el mexicano Isaac del Toro

El impacto de Isaac del Toro trascendió el ciclismo. Horas después de concluir el Tour de Francia 2026 con un histórico tercer lugar en la clasificación general y conquistar el maillot blanco como mejor joven de la competencia, las felicitaciones llegaron desde uno de los clubes más importantes del futbol mundial y desde la Federación Mexicana de Futbol.

El Paris Saint-Germain, vigente bicampeón de la Champions League y el club más representativo de París, publicó un mensaje para reconocer la actuación del mexicano, quien escribió una de las páginas más importantes en la historia del deporte nacional al convertirse en el primer ciclista de México en subir al podio del Tour de Francia.

La institución parisina, que comparte ciudad con el desenlace de la ronda francesa, se sumó así a la celebración por una actuación que colocó a Del Toro entre las grandes figuras del ciclismo internacional.

El futbol mexicano también aplaudió la hazaña de Isaac del Toro

En México, el reconocimiento también llegó desde el futbol. Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, publicó un mensaje en sus redes sociales para felicitar al pedalista de Ensenada.

El dirigente destacó que lo conseguido por el bajacaliforniano representa "una hazaña histórica" y recordó que Del Toro fue uno de los deportistas que participó en la campaña Somos México, impulsada por la Federación Mexicana de Futbol para respaldar a la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026.

En la FMF celebramos su podio en el Tour de Francia y felicitamos al gran atleta de Ensenada. Del Toro fue uno de los 12 atletas que se sumó a la campaña Somos México apoyando a la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Muchas felicidades por este gran triunfo que es un orgullo para los mexicanos", señaló Arriola.

Un Tour de Francia para la historia

Isaac del Toro completó una edición inolvidable del Tour de Francia. El corredor mexicano finalizó tercero de la clasificación general, únicamente por detrás de los grandes favoritos, y conquistó el maillot blanco que distingue al mejor ciclista menor de 26 años.

A lo largo de las tres semanas de competencia mostró regularidad en la montaña, fortaleza en las etapas más exigentes y la madurez suficiente para competir de tú a tú con la élite del ciclismo mundial.

Su actuación representa el mejor resultado de un mexicano en la historia del Tour de Francia y confirma que Del Toro se ha consolidado como una de las principales figuras del deporte internacional.

El reconocimiento del Paris Saint-Germain y de Mikel Arriola refleja que la dimensión de su logro ya rebasa el ciclismo. Desde la capital francesa hasta el futbol mexicano, la histórica actuación del joven de Ensenada fue celebrada como un motivo de orgullo para todo el país.