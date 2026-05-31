Chivahermano festeja el título del PSG en la final de la Champions y desata furor en redes sociales

Mientras los jugadores del París Saint-Germain levantaban la Champions League y los aficionados franceses convertían el Puskas Arena en una celebración interminable, una figura inesperada apareció en las gradas.

No llevaba una camiseta azul marino del PSG. Tampoco una bufanda parisina. Vestía la camiseta de Chivas.

En medio de la afición del club francés, un aficionado mexicano ondeaba una bandera nacional mientras celebraba la victoria parisina sobre Arsenal. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para recorrer las redes sociales durante la madrugada.

Las imágenes mostraban al seguidor rojiblanco completamente integrado a la fiesta del campeón europeo. A su alrededor, cientos de aficionados del PSG cantaban y festejaban el segundo título consecutivo de Champions League del club francés, conseguido tras imponerse al Arsenal en una dramática tanda de penales después de un empate 1-1 en el Puskas Arena.

La reacción en redes no tardó en llegar.

Un chivahermano se infiltró hoy entre los aficionados del PSG. ¿Se habrá equivocado?", escribió un usuario.

Otro comentario acumuló miles de interacciones con una frase que resumía el tono de la conversación.

Chivahermano, sal de ahí. Esa no es tu familia".

Las bromas encontraron terreno fértil por una razón evidente. Mientras el PSG vive la etapa más exitosa de su historia reciente y acaba de conquistar Europa por segundo año consecutivo, Chivas lleva años persiguiendo un título que no llega.

La última gran época del Guadalajara tuvo como protagonista al técnico argentino Matías Almeyda. Bajo su dirección, el club conquistó la Liga MX del Clausura 2017 y posteriormente la Liga de Campeones de Concacaf en 2018, trofeo que sigue siendo el último campeonato oficial ganado por la institución.

Desde entonces, generaciones de aficionados rojiblancos han visto pasar torneos, finales perdidas y cambios de proyecto sin volver a celebrar una vuelta olímpica.

Quizá por eso la imagen resultó tan poderosa.

En una final europea disputada a más de 10 mil kilómetros de Guadalajara, entre seguidores parisinos que festejaban otro título continental, apareció un hombre con una camiseta rojiblanca que parecía representar una vieja costumbre del futbol mexicano. La capacidad de un aficionado para sentirse local en cualquier estadio del mundo.

Nadie sabe quién era. Tampoco por qué eligió celebrar con el PSG.

Lo único seguro es que, por unos segundos, un aficionado de Chivas terminó siendo uno de los protagonistas más comentados de la final de la Champions.