Presentan la Leagues Cup 2026: el torneo que quiere fabricar los nuevos clásicos del futbol

Las grandes rivalidades del futbol nunca nacen por decreto. Se construyen con derrotas dolorosas, eliminaciones inesperadas, finales memorables y cuentas pendientes que pasan de una generación a otra. El América y el Guadalajara necesitaron décadas para convertir el Clásico en un patrimonio nacional. Real Madrid y Barcelona hicieron del mundo un territorio dividido. En Norteamérica, la Leagues Cup quiere acelerar ese proceso.

En apenas cuatro ediciones, el torneo dejó de ser un experimento de verano para convertirse en la única competencia oficial del mundo que enfrenta, de manera exclusiva, a dos ligas profesionales. La Liga MX y la MLS. No existen antecedentes similares. Ninguna otra región organiza un campeonato en el que dos ligas completas se midan por un título oficial y, además, otorguen boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf.

“La Leagues Cup es el único torneo oficial en el mundo que enfrenta a dos ligas profesionales. Eso hace que esta competencia sea única, declaró Tom Mayo, director ejecutivo de la Leagues Cup

Ese fue el mensaje central durante la presentación de la Leagues Cup 2026 que se celebró la tarde de este miércoles en la Ciudad de México. Tanto Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, como Tom Mayo, director del torneo, insistieron en que la rivalidad es el activo más valioso de la competencia.

“La rivalidad es la esencia del torneo. Eso fue lo que aprendimos desde la primera edición y es lo que queremos seguir fortaleciendo año con año, apuntó Víctor Guevara, director deportivo del certamen internacional.

Los organizadores entendieron que el aficionado ya no busca únicamente ver a un club mexicano enfrentando a uno estadunidense. Lo que realmente genera expectativa es la posibilidad de que esos duelos comiencen a repetirse, acumulen historias y creen antagonismos deportivos.

La edición 2026 modifica su estructura

Los 18 equipos de la Liga MX y los 18 de la MLS disputarán tres partidos durante la primera fase, siempre frente a rivales de la otra liga. Después regresarán a sus respectivos campeonatos nacionales y únicamente los cuatro mejores de cada circuito avanzarán a la fase final. Con ello se garantiza que 58 de los 66 encuentros del torneo enfrenten directamente a clubes mexicanos contra estadunidenses, reforzando precisamente la esencia de la competencia.

“Queremos que cada partido tenga consecuencias deportivas. Aquí no hay margen para relajarse; un empate o una derrota pueden dejar fuera a cualquier equipo“, compartió Guevara.

No habrá espacio para la especulación. Si un partido termina empatado después de 90 minutos, el ganador se definirá inmediatamente en una tanda de penales. Cada punto puede significar la clasificación o la eliminación.

La edición anterior dejó claro el potencial del torneo. Se registró un promedio de 3.2 goles por partido, cerca del 30 por ciento de los encuentros se definieron desde los 11 pasos y la final entre el Sounders u el Inter Miami reunió casi 70 mil espectadores, estableciendo un nuevo récord de asistencia para la Leagues Cup.

México tendrá partidos

Por primera vez habrá cuatro partidos oficiales de la Leagues Cup en México, una decisión que responde tanto a la demanda de la afición como al objetivo de consolidar la competencia en ambos lados de la frontera. Entre ellos destacan los encuentros de Toluca ante Seattle Sounders, América frente a San Diego FC, Tigres contra Vancouver Whitecaps y Monterrey frente a New York City FC.

“Era un paso natural que la Leagues Cup llegara a México. Queremos que nuestros aficionados vivan esta experiencia de primera mano y que el torneo siga creciendo en ambos países”, compartió Mikel Arriola

Para Mikel Arriola, el momento no podría ser mejor. El dirigente considera que el Mundial de 2026 dejó una plataforma sin precedentes para el futbol de Norteamérica. Citó que México fue la sede con mayor asistencia en los estadios, reunió alrededor de 3.6 millones de personas en los Fan Fest y registró audiencias históricas para los partidos de la Selección Mexicana.

Con ese impulso, la Federación Mexicana de Futbol espera que la Leagues Cup se convierta en el siguiente gran producto futbolístico de la región.

La Leagues Cup por Imagen

Imagen Televisión se integra como el nuevo socio de transmisión en televisión abierta para México. El acuerdo permitirá que millones de aficionados puedan seguir el torneo sin necesidad de plataformas de paga, ampliando el alcance de una competencia que busca consolidarse como una tradición del calendario futbolístico.

“Estamos muy contentos de sumar a Imagen Televisión. Es importante para el crecimiento del torneo estar en la mayor cantidad de plataformas. Queremos que la Leagues Cup llegue a más hogares mexicanos y que cada vez más aficionados puedan seguir el torneo”, compartió Arriola.

La Leagues Cup ya no pretende ser únicamente un escaparate comercial ni una serie de amistosos con otro nombre. Su objetivo es mucho más ambicioso. Quiere fabricar rivalidades que sobrevivan al calendario, alimentar una competencia permanente entre la Liga MX y la MLS y aprovechar el impulso que dejó la Copa del Mundo para convertir a Norteamérica en uno de los grandes polos del futbol mundial.