La bicicleta secreta de Isaac del Toro: los detalles exclusivos de la pieza que nunca podrás comprar

París fue una pasarela para los campeones. Pero, además de los maillots amarillo y blanco, hubo otro detalle que captó la atención del pelotón y es que las bicicletas exclusivas con las que Tadej Pogačar e Isaac del Toro recorrieron los Campos Elíseos.

No eran modelos comerciales ni una edición especial que llegará a las tiendas. Eran piezas únicas, pintadas a mano por la firma italiana Colnago para inmortalizar uno de los Tours de Francia más exitosos en la historia del UAE Team Emirates-XRG.

Mientras Pogačar rodó sobre una bicicleta completamente amarilla para celebrar su quinto título, Del Toro lo hizo sobre una versión completamente blanca, un homenaje al maillot que conquistó como el mejor ciclista joven de la competencia.

¿Qué hace tan especial la bicicleta de Isaac del Toro?

A simple vista destaca por su acabado completamente blanco, pero los detalles convierten a la Colnago Y1R del mexicano en una auténtica pieza de colección.

Debajo del asiento aparece grabado el nombre de Isaac del Toro, mientras que en el cuadro luce discretamente la bandera de México.

Bicicleta conmemorativa Isaac del Toro Redes sociales

El cuadro también incorpora el perfil altimétrico de las etapas más emblemáticas del Tour de Francia 2026, un recuerdo permanente de la carrera que cambió la historia del ciclismo mexicano.

En el tubo superior aparecen los nombres de los ocho corredores que integraron el UAE Team Emirates-XRG durante la competencia, un reconocimiento al trabajo colectivo que permitió conquistar el maillot amarillo y el blanco.

La bicicleta también conserva todos los elementos técnicos del modelo Y1R con el que Del Toro compitió durante las tres semanas del Tour, aunque su decoración la convierte en una pieza irrepetible.

La bicicleta en blanco de Isaac del Toro. Redes sociales

¿Qué escondía la bicicleta amarilla de Pogačar?

La bicicleta del campeón también está llena de guiños.

Completamente pintada de amarillo, incluye un detalle oculto en el manubrio que recuerda las cinco victorias del esloveno en el Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026).

Además, conserva los tradicionales colores arcoíris del campeón del mundo y el exclusivo trébol iridiscente que Colnago reserva únicamente para la bicicleta personal del monarca mundial.

Otro de los secretos está escondido en la decoración del cuadro, donde el nombre del modelo Y1Rs aparece escrito mediante código Morse.

La bicicleta en amarillo que recibió Pogacar. Redes sociales

¿Se podrán comprar estas bicicletas?

Colnago confirmó que las ocho bicicletas fabricadas para el UAE Team Emirates-XRG son ejemplares únicos y no formarán parte de ninguna edición comercial.

Cada una fue pintada a mano y entregada como regalo personal a los corredores que comenzaron el Tour de Francia con el equipo emiratí.

Incluso Brandon McNulty, quien abandonó la carrera por enfermedad antes de llegar a París, recibirá su bicicleta personalizada como reconocimiento por su participación.

Un recuerdo para la historia del Tour

La de Pogačar celebra el quinto Tour de Francia del ciclista que domina esta generación. La de Isaac del Toro inmortaliza el momento en que un mexicano rompió una barrera que parecía inalcanzable al subir por primera vez al podio de la Grande Boucle y conquistar el maillot blanco.

Ambas recorrerán apenas unos kilómetros por los Campos Elíseos. Después dejarán de ser bicicletas de competencia para convertirse en piezas históricas, imposibles de comprar y destinadas a recordar uno de los Tours de Francia más memorables para el ciclismo mundial y, especialmente, para México.