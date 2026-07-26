Querétaro remonta a Pachuca y extiende su racha sin perder en el Estadio Hidalgo

El Querétaro volvió a demostrar que el Estadio Hidalgo se ha convertido en un escenario donde saben competir. Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, apareció Alí Ávila en el tiempo agregado para firmar el 2-1 sobre Pachuca y darle a Gallos una victoria que prolonga una racha de cuatro años sin perder como visitantes frente a los Tuzos en Liga MX.

Alí Ávila fue la figura de Gallos. Jose Hernandez/Mexsport

Alí Ávila pasó de perdonar una oportunidad a convertirse en el héroe de Gallos

El partido comenzó cuesta arriba para Querétaro. Apenas al minuto 3, Oussama Idrissi dejó atrás la marca de Bayron Duarte, llegó hasta la línea de fondo y levantó un centro preciso que encontró la cabeza de Salomón Rondón. El venezolano remató con dirección y el bote del balón terminó por sorprender a Guillermo Allison para colocar el 1-0 a favor de Pachuca.

Al minuto 21 llegó una oportunidad inmejorable para igualar el marcador. Después de un rechazo de la defensa hidalguense, Carlos Adriano encontró a Alí Ávila completamente solo frente al arco. El delantero giró y remató, aunque lo hizo sin fuerza y desviado del poste, dejando escapar una ocasión que pudo cambiar el rumbo del partido desde el primer tiempo.

Al minuto 58, Bayron Duarte envió un centro medido al corazón del área. Eduardo Bauermann no logró despejar el servicio y el balón encontró a Alí Ávila, quien ahora sí apareció en el momento indicado. El atacante conectó un remate de cabeza para vencer a Carlos Moreno y marcar el primer gol que recibía Pachuca tanto en el partido como en el torneo.

Tras el empate, Ávila protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al correr hacia la banca para tomar una playera y dedicar la anotación a un familiar fallecido el pasado mes de mayo.

El golpe definitivo llegó cuando el empate parecía inevitable

Al minuto 70, Salomón Rondón estuvo cerca de devolverle la ventaja a los Tuzos. El venezolano recibió una asistencia de Elías Montiel y quedó frente a Guillermo Allison, pero la rápida salida del arquero redujo el ángulo de disparo y el remate terminó por irse a un costado de la portería.

Cuando todo apuntaba a un empate, Querétaro encontró una última oportunidad.

Ya en el tiempo agregado, Santiago Homenchenko mandó un servicio al área que rebotó en un defensor de Pachuca. El balón quedó a la deriva y encontró a Alí Ávila frente al arco, con Carlos Moreno fuera de posición tras intentar cortar el centro. El delantero únicamente empujó la pelota al fondo de las redes para desatar la celebración de los Gallos y sellar una remontada.

Con este resultado, Querétaro llegó a cuatro años sin perder como visitante ante Pachuca en Liga MX. La última victoria de los Tuzos en casa frente a los Gallos se registró el 4 de julio de 2022. Desde entonces, el conjunto queretano acumula tres triunfos y un empate en sus visitas al Estadio Hidalgo.

En la jornada 3, Querétaro buscará enlazar una segunda victoria consecutiva cuando reciba a Tigres en el Estadio Corregidora. Pachuca, por su parte, afrontará su siguiente compromiso como visitante frente a León.