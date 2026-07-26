México gana 24 medallas en la jornada del 26 de julio de Santo Domingo 2026

La delegación mexicana volvió a tener una jornada productiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al incrementar su cosecha de preseas en distintas disciplinas. La actividad de este domingo estuvo marcada por actuaciones destacadas en natación en aguas abiertas, remo, tiro con arco, patinaje artístico, judo, tiro deportivo, taekwondo y waterpolo.

A lo largo del día, los atletas mexicanos subieron al podio de manera constante para mantener a México entre los protagonistas del medallero de la competencia.

Natación en aguas abiertas entrega tres medallas

Las primeras preseas del día llegaron en la prueba de natación en aguas abiertas, donde México obtuvo dos medallas de oro y una de plata.

Paulo Strehlke Delgado, olímpico en 2024, conquistó el oro en la prueba de 3 KM Sprint Knock-Out al detener el cronómetro en 6:53.8 minutos.

En la rama femenil, la representación mexicana consiguió el 1-2. Dalia Berenice Moreno Velasco ganó la medalla de oro con un tiempo de 7:49.0 minutos, mientras que Yuritzi Salgado González se quedó con la plata tras registrar 7:56.2.

Remo aporta un oro y una plata

La disciplina de remo también dejó dos preseas para la delegación mexicana en la modalidad de doble par de remos cortos (W2x).

Melissa Edith Márquez y Aylin Ibarra conquistaron el oro en la rama femenil con un tiempo de 7:19.85 minutos.

En la prueba varonil, Alexis López y André Simsch finalizaron en la segunda posición para quedarse con la medalla de plata tras registrar 6:37.38 minutos.

Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron su segundo oro en Santo Domingo 2026. Mexsport

México consigue dos platas en tiro con arco

La modalidad de arco compuesto por equipos entregó dos medallas de plata.

Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández cayeron por un cerrado 223-222 frente a El Salvador en la final femenil.

En la rama varonil, Lot Méndez, Rodrigo González y Sebastián García también finalizaron como subcampeones después de perder 237-233 ante el representativo salvadoreño.

México sumó dos medallas de plata tras perder ambas finales frente a El Salvador. Mexsport

Patinaje artístico suma un oro y un bronce

Valentina Lomas conquistó la medalla de oro en la modalidad libre femenil al acumular 105.87 puntos, producto de 58.24 unidades en el programa largo y 47.63 en el corto.

Por su parte, Ian Alessandro Zenteno obtuvo la medalla de bronce en la rama varonil con una puntuación total de 79.82.

Judo deja cuatro preseas

El judo entregó tres medallas de plata y una de bronce.

Prisca Awiti obtuvo la plata en la categoría femenil de menos de 63 kilogramos tras perder la final frente a la venezolana Anriquelis Barrios.

En menos de 70 kilogramos, Karia Castillo consiguió el bronce al derrotar a la salvadoreña Adriana Rivera.

En la rama varonil, Ulises Méndez se quedó con la plata en menos de 73 kilogramos al caer en la final frente al cubano Marlon Herrera, mientras que Gilberto Cardoso también obtuvo la plata en menos de 81 kilogramos tras perder el combate por el oro contra Adrián Gandía.

Prisca Awiti ganó la plata en el judo de los Juegos Centroamericanos. Mexsport

Tiro deportivo da cuatro medallas para México

La delegación mexicana volvió a subir al podio en la prueba de skeet.

Gabriela Rodríguez Garza ganó el oro en la rama femenil y compartió el podio con Anabel Molina García, quien obtuvo el bronce.

En la prueba varonil, Luis Gallardo Oliveros conquistó la medalla de oro, mientras que Jesús Balboa González finalizó con el bronce.

Taekwondo lidera la jornada con seis medallas

El taekwondo fue la disciplina que más preseas aportó durante el día con un total de seis.

Daniela Souza obtuvo el oro en la categoría de menos de 49 kilogramos al derrotar en la final a la colombiana Andrea Ramírez.

Badia Ferreira también conquistó el oro tras vencer a la cubana Marlyn Pérez en la final de menos de 53 kilogramos.

El tercer título llegó por conducto de Zaid Pérez, quien se impuso al venezolano Jhoel Díaz en la final de la categoría de menos de 49 kilogramos.

Las medallas de plata fueron para Fernanda Hernández, en menos de 46 kilogramos, y David Millán, en menos de 63 kilogramos.

Sebastián Echevarri completó la actuación mexicana con el bronce al imponerse a Brandon Ramos, de Puerto Rico.

Daniela Souza fue una de las protagonistas de la jornada al conquistar uno de los títulos para la delegación nacional Mexsport

Waterpolo cierra la jornada

La última medalla del día llegó en el waterpolo femenil.

La selección mexicana disputó la final ante Colombia, donde cayó por marcador de 11-10 para quedarse con la medalla de plata y cerrar la actividad de la jornada.

La selección mexicana femenil de waterpolo conquistó la medalla de plata en Santo Domingo 2026. Mexsport

Con este resultado, México cerró la jornada del 26 de julio con un total de 24 medallas obtenidas: nueve de oro, 10 de plata y cinco de bronce.