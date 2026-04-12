VIDEO: ¡Escalofriante! Aterradora lesión de Lewis Holtby paraliza a la Eredivisie

El futbol de los Países Bajos experimentó uno de los episodios más escalofriantes de la temporada. Durante el tenso choque de la Eredivisie entre el Fortuna Sittard y el NAC Breda, el dramatismo se apoderó de las gradas y del terreno de juego. El experimentado mediocampista Lewis Holtby protagonizó una aterradora lesión que silenció el estadio por completo, dejando imágenes muy sensibles que rápidamente dieron la vuelta al mundo y generaron un impacto tremendo en las redes sociales.

Lewis Holtby recibiendo una dura falta. Foto: Captura de pantalla

Todo ocurrió durante una brutal jugada dividida que nadie anticipaba. Holtby lanzó la pierna izquierda con total intensidad para pelear el esférico, pero terminó impactando directamente contra los tachones de Justin Hubner, férreo defensor del Sittard. El fortísimo contacto no solo derribó al jugador visitante de forma violenta, sino que le provocó una profunda herida que comenzó a sangrar de inmediato. Los gestos de dolor del mediocampista resultaron tan impactantes que sus propios compañeros y rivales, incluido el mismo Hubner, pidieron el ingreso urgente de las asistencias médicas con evidente desesperación y angustia.

EL TERROR SE APODERA DE LA CANCHA Y EL DEBATE DE LAS ESPINILLERAS

El cuerpo médico ingresó a toda velocidad para frenar la hemorragia y estabilizar al atleta. El árbitro central detuvo las acciones por varios minutos mientras atendían la aparatosa lesión, sumiendo al recinto en un ambiente de total incertidumbre. Este lamentable accidente destapó de nueva cuenta una fuerte polémica en la industria del futbol mundial: la peligrosa moda de las micro espinilleras.

Gran parte de los profesionales de la actualidad optan por utilizar protecciones diminutas para sentir mayor comodidad al correr o evitar molestias, una tendencia que genera constantes críticas. Aunque el reglamento de competencia permite estas piezas de tamaño reducido, el brutal corte que sufrió Lewis Holtby demostró la tremenda vulnerabilidad a la que se exponen los atletas de alto rendimiento. Los especialistas del deporte cuestionaron severamente si vale la pena arriesgar el físico y comprometer la carrera profesional solo por seguir una moda estética en el rectángulo verde.

UN EMPATE AGÓNICO CON SABOR A SALVACIÓN

Más allá del drama médico y la tensión vivida, la pelota rodó y entregó un cierre de verdadero alarido. Tras la obligada salida de la estrella lesionada antes de ir al descanso, el técnico mandó al campo a Mohamed Nassoh para intentar recomponer su esquema táctico. El duelo se mantuvo sumamente cerrado, pero en la parte complementaria, el equipo local pegó primero. Una letal descolgada por la pradera derecha culminó con la certera definición de Kristoffer Peterson, quien adelantó al Fortuna Sittard y complicó seriamente el panorama de los forasteros.

Herida de Lewis Holtby. Foto: Captura de pantalla

El reloj asfixiaba a la visita y la dolorosa derrota parecía inminente. Sin embargo, en pleno tiempo de compensación, el destino recompensó la resiliencia del NAC Breda. Justamente el hombre que ingresó de cambio para suplir al lesionado, Mohamed Nassoh, sacó un potente escopetazo desde los linderos del área que perforó la portería rival. Este milagroso empate 1-1 representó oxígeno puro para la institución, ya que les otorgó un punto de oro para mantenerse a escasas dos unidades de la temida zona de descenso, preparándolos para un cierre de calendario sumamente complicado que definirá su permanencia en la máxima categoría.