Álvaro Fidalgo borrado en el empate del Betis y enciende alarmas en Selección Mexicana

El panorama luce bastante nublado para el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo, quien observó desde la banca el amargo empate 1-1 entre su equipo, el Real Betis, y el aguerrido conjunto del Osasuna. En este duelo correspondiente a la Jornada 31 de LaLiga, el estratega Manuel Pellegrini decidió dejar al exjugador del América sentado en el banquillo durante los 90 minutos del encuentro. Esta decisión encendió las alarmas inmediatas, pues el 'Maguito' acumuló su tercer compromiso consecutivo sin pisar el césped en el máximo circuito español.

La crisis deportiva de la escuadra verdiblanca resulta innegable. Con esta igualada en la siempre complicada cancha de El Sadar, el equipo sevillano alcanzó la alarmante cifra de siete partidos sin conocer la victoria en el torneo local. Este severo bache de resultados amenaza con desplomar al club hasta la sexta posición de la clasificación general, un escenario que se concretará si el Celta de Vigo consigue un triunfo sobre el Oviedo en esta misma fecha.

Partido entre Osasuna y Betis. Foto de FB: Real Betis

El partido arrancó con una fuerte inyección de adrenalina para el bando visitante. Apenas transcurría el minuto 7 cuando Héctor Bellerín proyectó un pase profundo espectacular. El esférico llegó a los dominios de Abde Ezzalzouli, quien encendió la motocicleta, pisó la media luna del área y sacó un potente disparo de derecha con efecto para vencer al guardameta Sergio Herrera, marcando así el primer tanto del enfrentamiento.

A pesar de recibir ese golpe tempranero, el cuadro local reaccionó justo antes del descanso. Al minuto 40, los rojillos consiguieron una pena máxima que cambió el rumbo de las acciones. El letal delantero Ante Budimir tomó la responsabilidad y, con un cobro magistral de pierna zurda, engañó por completo al portero Álvaro Valles para decretar el empate definitivo. Durante la parte complementaria, ambos conjuntos intercambiaron avisos en las áreas, pero la puntería falló y el marcador permaneció intacto.

PREOCUPACIÓN PARA JAVIER AGUIRRE Y LA SELECCIÓN MEXICANA

El ostracismo que vive Álvaro Fidalgo en el futbol ibérico genera una profunda inquietud en el cuerpo técnico del tricolor. El entrenador Javier Aguirre considera al talentoso mediocampista como una pieza fundamental en su esquema táctico de cara al Mundial 2026. Sin embargo, para mantener ese estatus de figura internacional, el ’Vasco’ necesita imperiosamente que sus seleccionados compitan semana a semana al más alto nivel exigido en Europa.

Abde celebrando su gol con el Real Betis. Foto de FB: Real Betis

La evidente falta de minutos en el torneo doméstico frena de tajo el ritmo competitivo del jugador. Aunque el mediocampista vio acción recientemente en los duelos de la Europa League, su misteriosa desaparición de las alineaciones estelares en España representa un enorme obstáculo. El técnico chileno apostó por otras variantes, dejando al talento mexicano como un simple espectador durante esta etapa crítica del calendario.

EL RETO DE RECUPERAR LA MAGIA EN MEDIO DE UNA PLANTILLA ESTELAR

El inicio de la aventura europea del futbolista ilusionó a todos los aficionados. El mexicano aterrizó con muchísima fuerza, deslumbró con su innegable dinamismo y se adueñó rápidamente de un puesto titular. No obstante, el rendimiento general del equipo exigió modificaciones y la brutal competencia interna en el centro del campo le arrebató el protagonismo inicial.

Álvaro Fidalgo entrenando con el Betis. Foto de FB: Real Betis

Ahora, la gran oportunidad de redención apunta directamente al plano internacional. El próximo jueves 16 de abril, el Real Betis recibirá al Braga para disputar el decisivo choque de vuelta en los Cuartos de Final del torneo continental. En ese majestuoso escenario europeo, el ex americanista buscará convencer nuevamente a su entrenador, sumar minutos de incalculable valor y demostrar que su visión de juego sigue intacta para brillar en la élite mundial.