Tottenham agoniza en la Premier League: Cae a zona de descenso y se lesiona su capitán

El futbol de Inglaterra vivió una jornada de auténtica pesadilla para uno de sus equipos con mayor tradición y poderío económico. El histórico Tottenham tocó fondo en la Jornada 32 de la Premier League luego de sufrir una dolorosa derrota por 1-0 frente al aguerrido Sunderland. Este trágico resultado en la cancha del Stadium of Light empujó al conjunto londinense directo a la zona de quema, dejando a la escuadra con un pie y medio en la temida Championship y con los focos rojos encendidos a su máxima capacidad de cara al cierre de torneo.

Desde el silbatazo inicial, la balanza se inclinó de manera contundente a favor de los dueños de casa. Los pupilos de Roberto De Zerbi saltaron al terreno de juego llenos de dudas, acorralados en su propia trinchera ante los embates constantes y asfixiantes de los Black Cats. Atacantes veloces como Brian Brobbey y el siempre peligroso Chris Rigg bombardearon la meta de los forasteros desde los primeros compases del duelo. Si el marcador se mantuvo intacto durante la primera mitad, fue exclusiva responsabilidad del guardameta Antonín Kinský, quien se puso la capa de héroe y atajó cada balón que amenazaba sus redes.

Pedro Porro consolando a Cristian Romero. REUTERS

Por parte de la visita, las conexiones ofensivas brillaron por su ausencia. Aunque figuras internacionales de la talla de Richarlison y Kolo Muani intentaron desbordar por los costados para generar peligro, la muralla defensiva del cuadro local neutralizó por completo cualquier chispazo. El cero permaneció en la pizarra hasta llegar al descanso, pero la tragedia ya rondaba peligrosamente el destino de los Spurs.

EL DRAMA DE CUTI ROMERO Y UN DESCENSO INMINENTE

La fragilidad de la zaga visitante terminó por colapsar en la parte complementaria del encuentro. El anhelado grito de gol llegó mediante una espectacular jugada de pizarrón a balón parado. El fornido defensor Nordi Mukiele se elevó por todo lo alto dentro del área, superó la marca y conectó un testarazo fulminante que hizo vibrar cada butaca del recinto deportivo. Este letal remate de cabeza apagó de golpe las escasas ilusiones de los aficionados visitantes que realizaron el viaje.

Cristian Romero mordiendo su camiseta. REUTERS

Para empeorar un escenario que ya lucía catastrófico, el Tottenham recibió un segundo golpe anímico que silenció a sus seguidores. Justo al minuto 70, la desesperación se apoderó del banquillo cuando su capitán y máximo pilar defensivo, Cristian 'Cuti' Romero, solicitó el cambio tras caer lesionado. La salida obligada del zaguero argentino dejó a la plantilla sin su principal referente de jerarquía, sumando un problema mayúsculo para el entrenador de cara a los próximos y vitales compromisos.

Esta caída hundió a la institución de Londres hasta la fatídica posición 18 de la clasificación general. Cuando restan únicamente seis jornadas para culminar la temporada regular, el abismo luce más cerca que nunca. El club se estancó a dos puntos de distancia de su rival más cercano por la salvación, por lo que el margen de error desapareció por completo si desean evitar una catástrofe que sacudirá al futbol mundial.

SUNDERLAND SUEÑA CON EUROPA MIENTRAS LOS SPURS AGONIZAN

El desenlace del partido desnudó dos realidades completamente opuestas en la liga británica. Mientras el equipo capitalino atraviesa el peor calvario de su historia moderna, el Sunderland escribe un cuento de hadas durante la campaña que marca su regreso a la división de honor. La victoria dominical desató la locura en las tribunas, pues catapultó a la plantilla hasta un muy meritorio décimo escalón general al sumar 46 unidades.

Nordi Mukiele celebrando su gol ante el Tottenham REUTERS

Esta sorpresiva cosecha de puntos coloca al equipo sensación a tan solo dos escalones de distancia de los ansiados boletos que otorgan clasificación a las competencias europeas. El cierre de certamen regalará emociones al rojo vivo, mostrando el brutal contraste entre una escuadra humilde que aspira a la gloria continental y una potencia que reza semana a semana para no desaparecer del máximo circuito del futbol inglés.