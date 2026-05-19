¿Por qué el ébola amenaza la participación de Congo en el Mundial 2026?

A menos de un mes de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una crisis sanitaria del otro lado del Atlántico ha encendido las alarmas en los despachos de los organizadores en Estados Unidos. La selección nacional de la República Democrática del Congo mantiene sus planes de viajar a territorio estadunidense este verano para participar en la justa veraniega, en medio de una creciente preocupación internacional por un brote de ébola que las autoridades médicas mundiales y federales siguen minuto a minuto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional debido a la propagación de la cepa Bundibugyo del virus del Ébola en el este del territorio congoleño. Hasta el momento, el brote ha cobrado la vida de al menos 80 personas y mantiene bajo sospecha a cientos de pacientes más, una situación que obligó a las agencias sanitarias a revisar los protocolos de seguridad de cara al torneo futbolístico más importante del planeta.

Pese al escenario adverso, el comité organizador local en Houston, ciudad que servirá como cuartel general y sede del primer partido del conjunto africano, descartó por ahora cualquier modificación en la agenda logística.

El sitio Politico informó la tarde de este martes que la selección nacional congoleña ha cancelado la parte de su concentración previa al Mundial que estaba prevista para este mes en Kinshasa, la capital del Congo. Sin embargo, el equipo mantiene su intención de viajar a Europa y luego a Texas antes de que comience el torneo en junio.

Houston mantiene la sede bajo estricta vigilancia médica

Como se imaginarán, estamos siguiendo las recomendaciones de la FIFA y de las autoridades sanitarias", afirmó Chris Canetti, presidente del comité organizador de la Copa Mundial de Houston, a través de un mensaje de texto cuando fue consultado por USA TODAY. "Por el momento, no hay cambios en los planes. La llegada del equipo está prevista para el 11 de junio".

Los Leopardos, asignados en el Grupo K de la competencia, tienen programado un calendario exigente que arranca el 17 de junio frente a la selección de Portugal en el Estadio de Houston, anteriormente conocido como Estadio NRG. Posteriormente, la escuadra africana deberá trasladarse a México para medirse con Colombia el 23 de junio en la ciudad de Guadalajara, antes de regresar a suelo estadounidense para cerrar la fase de grupos contra Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.

Congo abrirá su participación en el Mundial enfrentando a Portugal. Mexsport

El búnker de preparación elegido por el cuerpo técnico congoleño es el Estadio SaberCats, ubicado en la misma metrópoli texana. Houston albergará un total de siete partidos del Mundial entre el 14 de junio y el 4 de julio, lo que convierte a la preparación en materia de salud pública en una prioridad tan alta como la seguridad en los estadios o el transporte de las delegaciones.

Restricciones de viaje para fans

El panorama se complicó tras la emisión de una orden ejecutiva por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), implementada con el objetivo explícito de evitar el ingreso del virus a territorio de Estados Unidos. Las directrices imponen un cerco fronterizo severo que podría transformar de manera radical el entorno del equipo durante el torneo.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por un portavoz de los CDC, la orden tendrá una vigencia inicial de 30 días. Bajo este mandato, se negará la entrada a la Unión Americana a cualquier persona que no sea ciudadano, nacional o residente permanente legal de los Estados Unidos y que haya estado presente en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los 21 días previos a su viaje.

La normativa contempla excepciones específicas para personal militar, diplomáticos y casos humanitarios evaluados de forma individual, además de procesos especiales aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, el estricto control fronterizo prácticamente anula la posibilidad de que los aficionados procedentes de la nación africana viajen para apoyar a su selección, y deja en el aire las condiciones exactas bajo las cuales operará el cuerpo técnico, los utileros y los directivos de la federación congoleña.

El blindaje europeo de la plantilla de los Leopardos

Una particularidad en la confección del equipo de futbol podría convertirse en su principal salvoconducto sanitario ante las autoridades de inmigración. La lista oficial de 26 futbolistas convocados para el certamen, presentada ante la FIFA, cuenta con una característica singular ya que ninguno de los atletas seleccionados compite en la liga local ni reside habitualmente en el Congo.

El plantel cuenta con figuras que militan en el balompié del viejo continente, destacando el delantero Yoane Wissa, del Newcastle de la Premier League inglesa, y el mediocampista Noah Sadiki, del Sunderland. Debido a sus compromisos contractuales en Europa, la totalidad de los jugadores no estuvo expuesta geográficamente a las zonas de contagio durante el desarrollo del brote epidémico, un factor que facilitaría la obtención de visados especiales bajo los protocolos de mitigación documentados por las autoridades de salud.

Hasta la fecha, los representantes de la Federación de Futbol de la República Democrática del Congo y los portavoces de la FIFA han evitado emitir pronunciamientos oficiales sobre cómo se gestionará el traslado de los directivos radicados en Kinshasa, quienes sí se encuentran sujetos a las restricciones de viaje de 21 días.

La cepa Bundibugyo

La variante Bundibugyo representa un desafío científico mayúsculo debido a su baja frecuencia histórica y la falta de herramientas médicas específicas para su combate. A diferencia de la cepa Zaire, para la cual se desarrollaron inmunizaciones eficaces en años recientes, la variante actual no posee vacunas aprobadas ni tratamientos terapéuticos estandarizados.

Médicos especialistas de instituciones científicas asentadas en Houston explicaron a medios locales que esta cepa sólo ha manifestado brotes identificados en dos ocasiones previas en la historia médica mundial: la primera en el año 2007 y la segunda en 2012. Esta escasez de antecedentes clínicos obligó a la OMS a desplegar de manera urgente personal de emergencia, laboratorios móviles y sistemas de rastreo de contactos en las provincias orientales del Congo en un intento por contener la transmisión antes de que afecte a los centros urbanos densamente poblados.

Representantes de la OMS informan avances en el desarrollo de nuevas soluciones médicas frente al ébola REUTERS

A pesar de la virulencia de la enfermedad en la región de origen, epidemiólogos locales en Houston han enviado mensajes de tranquilidad a la población civil de Texas, argumentando que la probabilidad de una transmisión comunitaria en Estados Unidos es extremadamente baja.

Un regreso histórico ensombrecido por la emergencia

Para la República Democrática del Congo, la Copa del Mundo de 2026 representa la culminación de una hazaña deportiva que tardó más de medio siglo en repetirse. Los Leopardos consiguieron su boleto internacional por segunda vez en toda su historia, quebrando una sequía que se extendía desde su mítica participación en el Mundial de Alemania 1974, cuando compitieron bajo el nombre de Zaire.

Con los días contados para el silbatazo inicial, la coordinación entre el comité organizador de Houston, las agencias de salud pública y las autoridades migratorias continuará bajo un esquema de monitoreo diario, en lo que ya se perfila como el reto logístico y extra canchas más complejo del torneo.