Histórico de Cruz Azul no le veía pinta de técnico a Joel Huiqui

César ‘Chelito’ Delgado reveló que no le veía pinta de técnico a Joel Huiqui, con quien coincidió durante varias temporadas. El histórico de Cruz Azul admitió que el estratega ha crecido mucho y eso se ha visto en los partidos en los que ha estado al frente de los celestes.

Sea o no campeón de la Liga MX, ¿Joel Huiqui debe continuar con Cruz Azul? Sí No Votar TOTAL:

“Joel Huiqui ha tenido una evolución grandísima porque realmente no lo veía como entrenador, pero ha crecido muchísimo y realmente lo viene haciendo bien. Tuvo su parte en el cuerpo técnico del primer equipo, se ha dedicado a esto en fuerzas básicas”, indicó ‘Chelito’ Delgado en entrevista para espn.com.mx.

César 'Chelito' Delgado afirmó que Joel Huiqui era una persona callada Mexsport

El futbolista argentino reveló que, cuando coincidieron en Cruz Azul, Joel Huiqui era una persona callada y humilde. Conforme a lo que ha hecho, el equipo tuvo una evolución.

“Joel Huiqui como persona, en aquel momento, una persona muy callada, muy noble, muy humilde, un gran futbolista. Casi no le conocíamos la voz a Joel y hoy realmente la situación que está, me pone muy contento y feliz. Ha evolucionado, y evolucionó al equipo, se ha metido en el corazón de la afición sin haber conseguido por ahí lo que todos anhelamos en estos dos partidos, pero realmente le ha hecho bien al equipo y a la afición, la llegada de Joel Huiqui al grupo”, destacó.

César Delgado destacó la llegada para bien de Joel Huiqui Mexsport

Este martes 19 de mayo, Cruz Azul difundió los precios de los boletos para la final de Ida contra Pumas, que van desde $1100 pesos mexicanos hasta $3,900 (preferente VIP). Este miércoles continuará la Preventa Bankaool, mientras que el miércoles 20 de mayo será la venta general a partir de las 11:00 de la mañana.

Asimismo, se dieron a conocer los precios de los boletos en reventa para el partido del próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario.