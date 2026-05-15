En Portugal destacan el ‘cerebro’ de Cristiano Ronaldo

Los 41 años de Cristiano Ronaldo no deben ser objeto de debate de cara al Mundial 2026. El técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, destacó los datos, el entrenamiento, la actitud y la adecuación táctica que tiene el futbolista.

“Ese cerebro de élite. Alguien que lo ha ganado todo, tiene el hambre de alguien que aún no ha ganado ningún trofeo”, indicó el seleccionador.

En Portugal gestionan a la persona, no a la figura icónica

La ambición que tiene Cristiano Ronaldo lo ha llevado a ser una figura importante en el vestidor, como capitán, como alguien que representa lo que significa jugar con la selección.

“Los jugadores siempre están en el campo por méritos propios. Y cuando el entorno te muestra lo contrario, es una selección natural”, dijo.

Al igual que Guillermo ‘Memo’ Ochoa, Cristiano Ronaldo tiene la posibilidad de disputar su sexto Mundial.

“Gestionamos al Cristiano Ronaldo que juega en la selección nacional con el objetivo de entrar en la convocatoria para 2026, no a la figura icónica. La edad es solo un número. Sin duda, en la selección nacional podemos medir exactamente lo que ocurre cada día, y se toman las decisiones para el día siguiente. Nunca se mira más allá del día siguiente”, declaró.

El técnico Roberto Martínez destacó que ahora se cuentan con cinco cambios y es como si tuvieran un equipo para empezar y otro para finalizar, por lo que no hay distinción.

“Hay diferentes roles y Cristiano siempre ha aceptado el suyo. Todos los jugadores están en el mismo punto de partida en la selección nacional: cuando juegan bien, cuando desempeñan bien su papel para ayudar al equipo a ganar, tienen más posibilidades de jugar que cuando no lo hacen. Es tan sencillo como eso”, indicó.

Con información de Reuters