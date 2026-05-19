¿Se queda? Pep Guardiola revela su futuro tras perder la Premier

En un partido tenso en el Vitality Stadium, el Manchester City empató 1-1 ante el Bournemouth este martes, resultado que matemáticamente coronó al Arsenal como campeón de la Premier League 2025/26.

El equipo de Pep Guardiola necesitaba una victoria para mantener viva la esperanza de coronarse en la última jornada, pero un gol tempranero de los locales selló su destino, rompiendo una sequía de 22 años sin un título liguero de los Gunners.

El Manchester City dejó todas sus opciones de pelear por el título de la Premier League en el campo del Bournemouth. Reuters

Guardiola deja al aire su futuro en Manchester

Tras el silbatazo final y después de despedirse de su afición, Pep Guardiola volvió a dejar en duda su futuro como entrenador del Manchester City, señalando que no pudo alcanzar otro trofeo con su equipo.

Tal vez esta sea mi última temporada y, honestamente, quería dejar el Manchester City con un trofeo grande más en mis manos", señaló.

De igual manera, el técnico español dejó en claro que no ve como un fracaso esta temporada, ya que considera que obtener el título de liga en Inglaterra es algo muy complicado.

Si no ganamos la Premier League, no significa que lo arruinamos... Ganar esta liga es una de las cosas más difíciles del futbol", afirmó.

Erling Haaland y Rayan Cherki con las manos en la cintura. REUTERS

Guardiola felicita a Arteta y al Arsenal

Sobre su ex asistente Mikel Arteta y el Arsenal, Guardiola fue generoso y los felicitó por hacer un campeonato muy bueno, calificándolos de justos campeones.

Arteta ha hecho un trabajo increíble. Merecen ser campeones por cómo han competido y por su consistencia. Estoy feliz por él y por el club", refirió.

Finalmente, Pep se dirigió a la afición del City, señalando que les agradece el apoyo en esta temporada y a pesar de no haber ganado la Premier League, nadie borra todos los títulos obtenidos en campañas anteriores.

A los aficionados del Manchester City, gracias por todo. Le dimos a este club momentos inolvidables, trofeos, récords y recuerdos que nadie puede borrar", finalizó.

Aficionado del Arsenal celebrando el título de la Premier League de su equipo.. Reuters

Guardiola podría irse del Manchester City en una temporada agridulce

En los últimos días, se ha intensificado el rumor de que Pep Guardiola dejará el Manchester City al final de esta temporada 2025/26, poniendo fin a una era dorada de casi una década en el banquillo.

De acuerdo a varios medios ingleses, el técnico, que tiene una cláusula de salida, anunciará su marcha tras el último partido ante el Aston Villa.

La campaña se cierra con sabor amargo: la pérdida de la Premier League ante el Arsenal y solo el consuelo de la FA Cup en el palmarés. Un final inesperado para quien dominó el futbol en Inglaterra en los últimos años.