Cruz Azul utilizaría video de Efraín Juárez para solicitar cambio de árbitro en la Final

Cruz Azul analiza meter una protesta ante la designación de Daniel Quintero Huitrón, quien fue designado como árbitro central para la Final de vuelta correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX; fue quien impartió justicia durante el duelo entre Pumas y los cementeros de la Fase Regular y terminó siendo felicitado por Efraín Juárez.

En un compromiso que terminó con polémica luego de que Cruz Azul fuera ganando 0-2 y Pumas empatara el marcador en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, La Máquina quedó sumamente inconforme con el trabajo realizado del silbante en el duelo correspondiente a la Jornada 11.

Daniel Quintero Huitrón contó con polémica tras el partido de Pumas ante Cruz Azul correspondiente a la Jornada 11. Mexsport

Para la Final, la Comisión de Árbitros y la Liga MX dejaron fuera de las designaciones a Katia Itzel García y César Ramos Palazuelos, dándole cabida a Ismael Rosario López y Daniel Quintero Huitrón, sin embargo, La Máquina se interpondría ante lo publicado y exigiría un cambio de silbante para los últimos 90 minutos que definirán al campeón del Clausura 2026.

Tras marcar un polémico penal de Willer Ditta a Guillermo Martínez –que Juninho terminaría convirtiendo- Efraín Juárez se acercó al silbante al término del compromiso de Fase Regular para felicitar a Daniel Quintero Huitrón, deseando encontrárselo en la Final de este mismo Clausura 2026:

Ojalá tú pites tú, muy buen trabajo. Te lo juro, ojalá pites tú porque espectacular cabrón”, se aprecia en video compartido por TUDN.

La Comisión de Árbitros no ha emitido algún comunicado al respecto, sin embargo, se espera que en las siguientes horas rompan el silencio e indiquen lo que sucederá en la Final de vuelta respecto al trabajo que –de momento- impartirá Daniel Quintero Huitrón.

La Final de Vuelta correspondiente al Clausura 2026 está pactada para llevarse a cabo este mismo domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México) desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

BFG