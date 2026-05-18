¡De las gradas al avión presidencial! El humilde superfan que conmovió a Congo y viajará gratis al Mundial de 2026

Hay aficionados que compran boletos. Otros cruzan fronteras siguiendo a su selección. Y luego está Lumumba.

El hombre que se volvió una de las imágenes más reconocibles de la Copa Africana de Naciones ahora vivirá algo impensable hace apenas un año al viajar al Mundial 2026 junto a la selección de la República Democrática del Congo como parte de la delegación oficial.

Michel Nkuka Mboladinga, conocido popularmente como “Lumumba”, recibió el respaldo del presidente Félix Tshisekedi después de que los propios jugadores pidieran que el aficionado acompañara al equipo durante la Copa del Mundo.

El gobierno congoleño cubrirá todos sus gastos, incluidos vuelos, hospedaje, alimentación, entradas y documentación migratoria para seguir a la selección durante el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El hombre que se volvió símbolo en las tribunas

Lumumba apareció en el radar mundial durante la Copa Africana de Naciones 2025.

Mientras el caos de tambores, gritos y banderas dominaba las gradas, él destacaba por hacer exactamente lo contrario. Permanecía serio, inmóvil y desafiante, como si estuviera congelado en medio de la euforia.

Las cámaras comenzaron a buscarlo partido tras partido.

El aficionado del Congo, Michel Kuka Mboladinga, se hizo viral por esta forma de homenajear a Patrice Lumumba AFP

Petición de los futbolistas de Congo

Su figura rápidamente se volvió viral en redes sociales y millones de aficionados empezaron a compartir las imágenes del hombre que observaba los encuentros con una intensidad casi teatral.

Muchos interpretaron aquella postura como un homenaje simbólico a Patrice Lumumba, uno de los personajes más importantes de la historia congoleña.

Sin proponérselo, el aficionado terminó convirtiéndose en un símbolo nacional. Los jugadores pidieron llevarlo al Mundial.

Después de conseguir la clasificación al Mundial con una sufrida victoria 1-0 sobre Jamaica en el repechaje intercontinental, los futbolistas de la selección hicieron una petición poco habitual.

Querían que Lumumba viajara con ellos.

El capitán Chancel Mbemba y otros referentes del vestidor impulsaron la solicitud al considerar que el aficionado representaba el espíritu de la selección y la conexión con la gente.

El aficionado del Congo volvió a rendir homenaje a Patrice Lumumba Reuters

La propuesta llegó hasta el presidente Tshisekedi, quien terminó autorizando la inclusión del superfan dentro de la delegación oficial.

La noticia provocó celebraciones entre aficionados congoleños y rápidamente comenzó a circular en medios africanos como una de las historias más emotivas rumbo al Mundial.

El regreso del Congo al escenario más grande

La República Democrática del Congo disputará su primera Copa del Mundo desde 1974, cuando el país todavía competía bajo el nombre de Zaire.

Han pasado más de 50 años desde aquella participación.

Por eso la clasificación fue celebrada como un acontecimiento histórico dentro del país. El boleto a 2026 representa mucho más que un logro deportivo para una nación acostumbrada a convivir con crisis políticas, conflictos internos y dificultades económicas.

La presencia de Lumumba junto al equipo terminó reforzando todavía más ese sentimiento colectivo.

No es un exjugador. No es dirigente. No es celebridad.

Es simplemente un aficionado que logró conectar emocionalmente con millones de personas. Un Mundial que ya tiene una historia distinta

El hombre que se hizo famoso permaneciendo quieto en una tribuna ahora recorrerá el mundo junto a la selección de su país. Y cuando el Congo salte a la cancha en 2026, habrá miles de ojos buscando no sólo a los futbolistas, sino también a esa figura silenciosa que pasó de aficionado anónimo a símbolo nacional.