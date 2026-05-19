¿A qué hora y dónde ver la Indy 500 2026? Sigue a Pato O’Ward en vivo

El piloto mexicano Pato O’Ward buscará, una vez más, inscribir su nombre en la lista de ganadores de las 500 Millas de Indianápolis este fin de semana cuando se realice la quinta fecha del calendario 2026 de la serie IndyCar, con su carrera más importante del calendario.

La Indy 500 es considerada una de las tres joyas de la corona del deporte motor junto con las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco. En años anteriores, la carrera más importante en óvalos de monoplazas se juntaba con la fecha de F1 en el trazado callejero del principado, pero en esta ocasión no será así, aunque sí lo hará con el Gran Premio de Canadá.

La carrera está pactada a 200 vueltas en el óvalo de 2.5 millas. Si bien desde una imagen simple la pista parece simple, la realidad es cada una de las curvas de nueve grados de peralte tiene su propio reto técnico en cuanto a las características que los ingenieros deben considerar para la preparación de los monoplazas.

El mexicano salió ileso; se desconoce si cambiará al auto de reserva INDYCAR/FOX Sports

¿En qué posición arrancará Pato O’Ward las 500 Millas de Indianápolis 2026?

Patricio O’Ward logró colocarse en la ronda de los seis más veloces el pasado domingo en la sesión de calificación. El regiomontano llevó a su Arrow McLaren marcado con el número 5 a la sexta posición de salida.

¿Dónde ver y a qué hora son las 500 Millas de Indianápolis 2026?

La edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis se correrán este domingo 24 de mayo de 2026 en el mítico Indianapolis Motor Speedway, mejor conocido como IMS.

Las ceremonias iniciarán desde las 8 de la mañana tiempo del centro de México.

Pato O'Ward se metió al top 6 de la calificación para las 500 Millas de Indianápolis 2026. IndyCar

El arranque de la Indy 500 2026 se realizará a las 10:30 horas tiempo del centro de México.

La carrera será transmitida por ESPN y por el servicio de streaming Disney+, pero solo en su modalidad Premium.