Phoenix Suns es el último invitado a los playoffs de la NBA gracias a su victoria sobre los Warriors

Los Phoenix Suns firmaron una actuación dominante en el momento más importante de la temporada para derrotar 111-96 a los Golden State Warriors, lo que les permitió quedarse con el octavo puesto de la Conferencia Oeste y asegurar su sitio en los playoffs de la NBA.

Phoenix mostró una versión sólida, especialmente tras un arranque contundente que marcó el rumbo del partido. Desde el primer cuarto, los Suns tomaron el control con un parcial de 33-15, una ventaja que terminaría siendo determinante para manejar el resto del encuentro.

La gran figura de la noche fue Jalen Green, quien lideró la ofensiva con 36 puntos, firmando una de sus actuaciones más completas de la campaña. Su capacidad para anotar desde el perímetro fue clave, con una alta efectividad que desarticuló la defensa de Golden State.

A su lado, Devin Booker aportó 20 puntos y ocho asistencias, funcionando como el cerebro del equipo en la generación ofensiva. Además, Jordan Goodwin tuvo un impacto integral con 19 puntos, nueve rebotes y seis robos.Defensa y ritmo: las claves del triunfo

Uno de los factores más determinantes del encuentro fue la intensidad defensiva de los Suns, que lograron neutralizar a figuras clave del rival.

Stephen Curry fue limitado a 17 puntos con baja efectividad (4 de 16 en tiros de campo), mientras que el equipo en general nunca logró encontrar consistencia ofensiva. Aunque Brandin Podziemski lideró a Golden State con 23 puntos y 10 rebotes, su aporte no fue suficiente para revertir el dominio de Phoenix.

El control del ritmo también jugó a favor de los Suns, quienes evitaron rachas del rival y supieron administrar su ventaja durante los cuatro cuartos, sin permitir una reacción real de los Warriors.

Dillon Brooks dejó una estampa para los fotógrafos con una canasta mientras sus rivales lo observan atacar el aro. AFP

Phoenix ahora deberá enfrentar al campeón Thunder

Phoenix se queda con el último boleto del Oeste y se instala en la postemporada con sensaciones positivas, especialmente por la forma en que resolvió un partido de alta presión.

Los Suns llegan a playoffs con un equipo equilibrado, donde la combinación de talento ofensivo y defensa intensa puede convertirlos en un rival incómodo en la primera ronda, aunque su primer oponente luce muy complicado al ser el campeón Thunder de Oklahoma City.

La contundencia mostrada ante los Warriors no solo les dio el pase, también dejó claro que Phoenix no llega a la postemporada como un simple participante, sino como un equipo capaz de competir cuando más importa.